Спортсменка Кристина Тимановская получила польскую визу

Белорусской бегунье Кристине Тимановской, которую пытались вывезти из Японии на родину без ее согласия, выдали польскую визу и могут предложить международную защиту в стране. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на официальные источники. Ранее СМИ опубликовали информацию, что Тимановская попросит у Варшавы политическое убежище.

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«Белорусская спортсменка Кристина Тимановская уже находится в прямом контакте с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу. Польша сделает все возможное, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру», — сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.

Kryscina Tsimanouskaya a Belarusian athlet is already in direct contact with Polish diplomats in Tokyo. She has received a humanitarian Visa. Poland will do whatever is necessary to help her to continue her sporting career. 🇵🇱 always stands for Solidarity. — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) August 2, 2021

О готовности Польши помочь Тимановкой утром в понедельник сообщил исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин в эфире телеканала «Настоящее время».

Как отметил Опейкин, Тимановская уже подала заявление на предоставление политического убежища. Но по данным «Народного Антикризисного Управления», созданного Павлом Латушко, легкоатлетка попросит лишь национальную визу. В Варшаве ей окажут содействие по организации тренировок и предоставлении международной защиты.

Как утверждает Reuters, спортсменка зашла в посольство Польши в Японии в присутствии журналистов. В Белорусском фонде спортивной солидарности подтвердили, что в Польшу Тимановская может вылететь в среду, 4 августа.

«Держится хорошо, понятно, что это стрессовая ситуация не только для спортсмена, но и человека — оказаться под таким давлением», — сказал в эфире «Настоящего времени» Александр Опейкин. По его мнению, на решение Тимановской оказали влияние сюжеты «пропагандистских каналов» в Минске. Из-за материалов журналистов государственных каналов она опасалась за свою безопасность.

Власти Франции считают, что для Европы было бы «честью» предоставить политическое убежище Кристине Тимановской. Государственный секретарь при МИД страны Клеман Бон осудил действия властей Беларуси в эфире RFI.

«В Беларуси сейчас царит диктатура, и там есть худшие ее проявления — контроль, цензура, насилие. Мы и наши партнеры в Европе рассматриваем возможность предоставить ей убежище в ближайшие дни или недели».

Кристину Тимановскую попытались заставить покинуть Японию и вернуться в Беларусь после того, как она раскритиковала руководство национальной сборной. В НОК Беларуси утверждают, что тренеры отстранили ее от соревнований «в связи с эмоционально-психологическим состоянием». В распоряжении журналистов оказался разговор Тимановской со спортивными чиновниками, в которых они якобы попросили спортсменку «ничего не писать и не комментировать», а ее критику назвали «глупой».

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