Литва начала возвращать «нелегальных мигрантов» на погранпункты с Беларусью

Литва начала возвращать в Беларусь мигрантов, пересекающих границу в неположенных местах

В ночь на вторник, 3 августа, литовские пограничники начали возвращать к КПП мигрантов, пересекающих границу с Литвой в неположенных местах, об этом сообщил радиостанции LRT замминистра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс.

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Задерживать и возвращать мигрантов к КПП на границе с Беларусью пограничники начали во исполнение решения министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Сообщается, что за ночь развернули несколько групп мигрнатов. Пограничникам помогала военная полиция, работали кинологи с собаками.

Вице-миниcтр внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс заявил, что это необходимая мера, учитывая, что «Литва больше не может принимать постоянно растущий поток беженцев». Он напомнил, что прошения об убежище можно подать на КПП и в диппредставительствах.

Накануне глава МВД подписала указ, обязывающий пограничников возвращать нелегально пересекающих границу в пограничные пункты пропуска или в дипмиссии.

«Людей, которые намеренно незаконно пересекают границу в запрещенных местах, должны расценивать как потенциальных нарушителей, которые намерены совершить противозаконное действие — незаконно перейти границу», — цитирует Delfi Агне Билотайте. Министр отметила, что разворачивать мигрантов позволяет международное право, в случаях, если такое решение является временным и если мигрантам предлагается альтернативная возможность обращаться за убежищем.

Отмечается, что в некоторых ситуациях литовские пограничники могут применять физическую силу и психологическое давление против мигрантов.

В последние недели границу с Литвой пересекают сотни мигрантов, в основном из Ирака. В этом году в Литву прибыли уже более четырех тысяч мигрантов — это в 40 раз больше, чем за весь 2020 год. В связи с их наплывом в стране объявили чрезвычайную ситуацию. В Вильнюсе расценивают усилившийся миграционный поток из Беларуси как «гибридную атаку» со стороны режима Лукашенко.

Во вторник, 3 августа, МВД Литвы на своей странице в Фейсбуке опубликовало пост, в котором заявило об имеющихся доказательствах того, что в организации незаконной миграции принимают участие белорусские чиновники.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обвиняет Лукашенко в намеренной отправке мигрантов к литовской границе и использовании людей как «оружия». В ЕС обратились за разъяснениями к властям Ирака, которые ранее обещали провести расследование.

Недавно агентство Frontex (агентство Европейского союза по безопасности внешних границ), помогающее литовским пограничникам, при патрулировании на вертолете зафиксировало группу мигрантов, которых сопровождал ведомственный автомобиль. В МВД Литвы указывают, что такие машины используют белорусские пограничники.

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