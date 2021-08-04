«Не могу рисковать»: белорусская атлетка Максимова не вернется домой из-за инцидента с Тимановской

О давлении на спортсменов в Беларуси стало известно после того, как политик Александр Лукашенко объявил себя победителем президентских выборов

Спортсменка Яна Максимова отказалась вернуться в Беларусь. Как рассказала легкоатлетка на своей странице в Instagram, она считает, что в Минске ей может грозить опасность после инцидента с Кристиной Тимановской, которую белорусские власти пытались силой отправить на родину из-за конфликта с Национальным олимпийским комитетом (НОК).

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«Сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни», — отметила Яна Максимова в социальной сети. Сейчас спортсменка с семьей находится в Германии. Она надеется, что сможет продолжить карьеру.

«А еще я очень надеюсь что дождусь того времени, когда поеду выступать под бело-красно-белым флагом», — приводит слова Максимовой Фонд спортивной солидарности. Он занимается поддержкой белорусских атлетов, «пострадавших за свою гражданскую позицию».

Вместе с Максимовой в Беларусь отказался вернуться ее муж, спортсмен Андрей Кравченко. В 2020 году он подписал открытое письмо, в котором обвинил белорусские власти в преследовании атлетов по политическим мотивам после выборов президента. Авторы послания потребовали от Международного олимпийского комитета остановить финансирование НОК Беларуси.

Ни Максимова, ни ее муж не принимали участие в Олимпийских играх в Токио. Легкоатлетка выиграла Кубок Беларуси в июне этого года, но не смогла выполнить олимпийский квалификационный норматив.

Яна Максимова и Андрей Кравченко отказались вернуться в Беларусь после того, как НОК страны отстранил бегунью Кристину Тимановскую от участия в соревнованиях за критику руководства сборной. В НОК возражают, что приняли такое решение «в связи с эмоционально-психическим состоянием», хотя врачи не осматривали спортсменку.

Тимановскую пытались вынудить покинуть Токио и отправиться в Минск. Сейчас она получила польскую визу. По данным СМИ, Тимановская вылетела в Вену в ночь на 4 августа.

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