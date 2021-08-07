В Австрии вынесли пожизненный приговор по делу об убийстве блогера, критиковавшего Кадырова

Акция у российского посольства в Вене в поддержку чеченской общины после убийства видеоблогера Мамихана Умарова, 7 июля 2020 г.

В Австрии суд приговорил к пожизненному заключению уроженца Чечни Сарали Ахтаева, признанного виновным в убийстве видеоблогера Мамихана Умарова, который критиковал Рамзана Кадырова. Об этом 6 августа сообщает информагентство APA.

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Судебный процесс в Корнойбурге (Нижняя Австрия) проходил при строгих мерах безопасности, фото- и видеосъемка была запрещена. В здании суда помимо бойцов антитеррористического подразделения «Кобра» дежурили сотрудники Управления по защите Конституции.

Сообщается, что 48-летний Сарали Ахтаев на суде отверг обвинения и заявил, что «настоящий преступник скрылся».

43-летний Мамихан Умаров, живший в Австрии под именем Мартин Б., вел ютьюб-канал «Анзор из Вены», где резко критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова. Умаров был убит в июле 2020 года в городе Герасдорф недалеко от Вены.

Убийство произошло, когда видеоблогер встретился с Ахтаевым, известным как торговец оружием. В обвинительном заключении говорится, что Умаров встретился с Ахтаевым, чтобы обменять свой автомобиль BMW на пистолет Glock. Блогер был убит шестью выстрелами, последний из которых — в голову.

Ахтаева задержали в день убийства. На его левом ботинке обнаружили следы крови жертвы.

В ходе разбирательства не удалось установить, произошло ли убийство из-за ссоры при сделке или же убийство было политически мотивированным, сообщил прокурор.

Прокурор также сообщил, что Умарову из-за его видеоблога угрожали убийством несколько человек. Австрийские СМИ утверждают, что Умаров несколько лет был информатором австрийского Управления по защите Конституции и борьбе с терроризмом.

Телохранитель Умарова, выступивший на суде свидетелем, сообщил, что за убийство блогера обещали награду в пять миллионов долларов.

В своем видеоблоге «Анзор из Вены» рассказывал о связях российских спецслужб с покушениями на живущих в Европе чеченских политэмигрантов. Он выступал с резкой критикой, иногда оскорблениями в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова. Он также разоблачал соратника Кадырова, депутата Госдумы Адама Делимханова.

После убийства родственники Мамихана Умарова распространили видеосообщение, в котором заявили, что «остановили его, поскольку должны были это сделать», назвав его «собакой, которая жила в Европе». Они фактически взяли на себя ответственность за его убийство, а также попросили прощения у Кадырова за «оскорбления». Перевод обращения привел «Кавказ. Реалии».

В Кремле заявляли, что не видят никакой связи между убийством видеоблогера в Вене и руководством Чеченской Республики. Сам Кадыров обвинял в убийстве Умарова иностранные спецслужбы. Мамихан Умаров — далеко не единственный убитый в Европе критик Кадырова.

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