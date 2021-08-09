Евросоюз требует освобождения и безоговорочной реабилитации сотен белорусских политзаключенных

Год назад победителем президентских выборов в Беларуси объявили Александра Лукашенко. В связи с этим в стране начались массовые протесты, на которые власть продолжает отвечать репрессиями. На данный момент в Беларуси политзаключенными правозащитники признали 610 человек. В годовщину выборов президента Беларуси Евросоюз требует освобождения и безоговорочной реабилитации сотен политзаключенных.

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Европейский союз, не признавший Лукашенко законным президентом, призывает к освобождению и безоговорочной реабилитации более 600 политзаключенных, говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Он подчеркнул, что отмена санкций станет возможной только тогда, когда власти Беларуси будут придерживаться принципов демократии и верховенства права, будут соблюдать права человека и прекратят репрессии.

Боррель призывает Минск запустить заслуживающий доверия инклюзивный политический процесс с целью организовать свободные и честные выборы под наблюдением ОБСЕ/БДИПЧ.

После того, как Беларусь приступит к демократическому переходу, ЕС обязуется помочь ей стабилизировать экономику, реформировать институты, чтобы сделать их более устойчивыми и демократическими, открыть новые рабочие места, улучшить уровень жизни людей, в том числе путем Комплексного плана экономической поддержки до 3 млрд евро, отмечается в заявлении.

«Евросоюз остается единым в дальнейшей поддержке народа Беларуси, в том числе путем оказания срочной помощи жертвам репрессий и независимым СМИ и гуманитарной помощи гражданскому населению. ЕС также продолжит поддерживать международные инициативы по привлечению всех виновных к ответственности, в том числе через Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и Международную платформу для Беларуси по привлечению виновных к ответственности (IAPB)», — подчеркнул глава европейской дипломатии.

Более 600 политзаключенных

Как отмечает правозащитный центр «Вясна», большая часть нынешних белорусских политзаключенных попала под политически мотивированное преследование во время и после кампании по выборам президента Беларуси в 2020 году.

Среди политзаключенных — жители разных городов Беларуси. Это участники протестных демонстраций, оппозиционеры, активисты штабов кандидатов в президенты, блогеры, бизнесмены, правозащитники. К 9 июля в списке тех, кто несправедливо находится в тюрьме, числятся 610 человек.

За решеткой находится бывшая глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, разорвавшая свой паспорт, чтобы избежать насильственного вывоза в Украину. Сейчас над Колесниковой и ее соратником Максимом Знаком идет суд. Сам Виктор Бабарико получил 14 лет колонии усиленного режима.

В СИЗО с середины июля находится отмеченный множеством наград правозащитник, основатель правозащитного центра «Вясна», бывший вице-президент Международной федерации прав человека Алесь Беляцкий.

Активист Витольд Ашурок, задержанный в сентябре 2020 года, живым на свободу так не вышел. Он умер в шкловской колонии при невыясненных обстоятельствах. В одном из последних писем Витольд Ашурок рассказывал, что в Шклове политзаключенным нашивают желтые бирки. Семье выдали тело с практически полностью забинтованной головой и следами побоев.

За решеткой остается Сергей Тихановский — белорусский блогер, автор youtube-канала «Страна для жизни», муж лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, находящейся в изгнании. Тихановского задержали в мае 2020 года, после того, как он высказал желание баллотироваться в президенты.

Политзаключенными признаны также бывший главред телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, гражданка РФ София Сапега, для ареста которых власти Беларуси перехватили гражданский рейс Ryanair Афины-Вильнюс.

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