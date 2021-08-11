Белорусские власти громят инициативу «Сход»

Платформа «Сход» — цифровая площадка, «созданная для выражения интересов и мнения народа Беларуси». Ее создатели подчеркивали, что «Сход» не заменяет собой органы государственной власти и управления. 11 августа к делегатам платформы «Сход» пришли с обысками. По предварительной информации, Игорь Лещеня, первый председатель «Схода», задержан.

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Платформа «Сход» была запущена 6 января этого года. Целью определено «предоставление любому гражданину Беларуси возможности избирать представителей своих интересов или же быть избранным таковым». Как отмечалось создателями, причиной созданию платформы стали призывы со стороны действующих органов власти к выдвижению народом своих представителей для ведения национального диалога. Напомним, в феврале Александр Лукашенко провел Всебелорусское народное собрание, правда, никто из представителей платформы «Сход» на эту площадку не попал — все делегаты выдвигались с одобрения и поддержки властей. В середине марта «Сход» обратился ко всем политическим силам с призывом присоединиться к открытым слушаниям о выходе из политического кризиса.

11 августа к делегатам платформы «Сход» пришли с обысками. По информации правозащитного центра «Весна», из 55 делегатов в Минске половина 11 августа попала в поле зрения силовиков. С обысками пришли к Игорю Лещене, Елене Радаман, Юрию Писарчуку, Владимиру Королеву, Владимиру Мельнику, Алексею Богушевичу, Ивану Белецкому, Елене Потапович, Павлу Якуте, Ольге Казанович, Денису Садовскому, Алексею Адамовичу, Екатерине Вургун и Максиму Жукову. На связь до сиз пор не вышли Радислав Фетисов, Наталья Абрашина-Жадаева, Алексей Блажевич, Сергей Ванинский, Евгений Протасеня, Алексей Деревяго и Ольга Алейникова.

По предварительной информации, Игорь Лещеня, первый председатель «Схода», задержан. Лещеня — бывший посол Беларуси в Словакии, помощник Александра Лукашенко по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам в 2002-2006 годах. Дипломат один из первых среди чиновников в августе прошлого года осудил насилие против мирных демонстрантов и подал в отставку. Позже Лукашенко лишил его дипломатического ранга Чрезвычайного и полномочного посла «в связи с совершением поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу».

Зачистка 11 августа коснулась не только «Схода» — обыски и задержания проходят по всей стране. Особое внимание уделено активистам анархистского движение — утром силовики пришли по меньшей мере к восьми представителям движения в Минске и других городах. Задержано, по данным правозащитников, трое человек — остальные успели выехать из страны.

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