В Беларуси бойца ММА Алексея Кудина осудили на 2,5 года колонии за участие в протестах

Белорусский боец ММА, чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу Алексей Кудин, которого экстрадировали из России в Беларусь, приговорен к двум с половиной годам колонии. Об этом в среду, 11 августа, сообщил белорусский правозащитный центр «Весна». Кудина объявили виновным в сопротивлении милиции во время акции протеста 10 августа прошлого года.

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Кикбоксер Алексей Кудин осужден на 2 года и 6 месяцев колонии общего режима. Такое решение 11 августа вынесла судья Молодечненского района Минской области Ольга Дубовик, — сообщает ПЦ «Весна». Накануне в ходе судебных прений прокурор запрашивал для спортсмена наказание на год больше.

Кудина обвинили по части 2 статьи 363 Уголовного кодекса (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок, сопряженное с применением или угрозой насилия). Потерпевшими по делу признаны прапорщик внутренних войск Яндола и подполковник Зорин. Во время протестов в августе 2020 года в городе Молодечно Минской области Кудин отправил в нокаут нескольких задерживавших его сотрудников милиции.

В своем последнем слове, с которым он выступил накануне, Кудин просил не лишать его свободы.

«Я думаю, что в показаниях на моем суде было много противоречий. Считаю, что было доказано применение сотрудниками спецсредств. Я не отрицаю ударов, но это была самооборона. Я жалею о нанесенных сотрудникам милиции телесных повреждениях. Сожалею я и о том, что высмеял их в интервью. Они ведь просто выполняли свои обязанности. Прошу не лишать меня свободы», — цитирует выступление спортсмена издание Zerkalo.io.

Чемпиона мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексея Кудина задержали после акции протеста в Молодечно 10 августа. Две недели он провел под административным арестом в Молодеченском РОВД и СИЗО Жодино. Затем против Кудина возбудили уголовное дело по ст. 363 УК. Мерой пресечения был избран домашний арест и подписка о невыезде. Алексей Кудин нарушил подписку о невыезде накануне суда, в ноябре 2020 года, выехав в Россию. В России он ходатайствовал о предоставлении ему статуса беженца и временного убежища, однако получил отказ.

Генеральная прокуратура Беларуси направила в Россию запрос об экстрадиции Кудина, которого задержали в Москве 21 января 2021 года. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) утром 21 июля запретил России экстрадицию белорусского спортсмена. Однако в тот же день, по окончании срока содержания под стражей в московском СИЗО, его вывезли в Минск.

Белорусские спортсмены выпустили несколько обращений к российским властям с просьбой не экстрадировать Алексея Кудина на родину из-за угрозы преследования и пыток.

В мае российские правозащитники призвали правительство РФ ввести мораторий на экстрадицию и выдворение белорусских граждан «до тех пор, пока не будет достаточных оснований полагать, что политически мотивированное насилие в Беларуси прекратилось».

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