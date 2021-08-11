В Германии задержали британца по подозрению в шпионаже в пользу России

57-летний гражданин Великобритании, сотрудник британского посольства в Германии, был задержан по подозрению в передаче служебных документов представителю российской разведки. О задержании британца по подозрению в шпионаже в среду, 11 августа, сообщила федеральная прокуратура Германии по результатам «совместного расследования», проведенного с британскими правоохранительными органами.

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В своем заявлении прокуратура Германии сообщила, что задержанный 57-летний британец Дэвид С. подозревается в передаче представителю российской разведки служебного документа, к которому он имел доступ в рамках своих служебных обязанностей в посольстве Великобритании в Берлине. За передачу информации задержанный получил денежное вознаграждение наличными (сумма вознаграждения не установлена). Дэвид С. был задержан в Потсдаме, к юго-западу от Берлина.

Британская полиция, со своей стороны, сообщила, что задержание стало результатом совместного расследования, проведенного правоохранительными органами двух стран. Дэвид С. работал в британском посольстве в Германии как нанятый на месте сотрудник. О том, какой пост он занимал в диппредставительстве, не сообщается.

Согласно заявлению прокуратуры Германии, задержанного подозревают в том, что «активную работу» на разведку России он начал в ноябре 2020 года.

Заявление прокуратуры прокомментировал представитель МИД Германии Кристофер Бургер. Он назвал «неприемлемым» акт шпионажа на германской территории за «близким партнером Германии по НАТО». «Мы будем внимательно следить за ходом расследования», — пообещал пресс-секретарь дипломатического ведомства.

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