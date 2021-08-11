На новые санкции США Беларусь ответила мерами против американского посольства

Белорусский МИД объявил, что Беларусь отозвала свое согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске, а также потребовал от американской дипмиссии сократить свою численность до пяти человек. Об этих решениях в среду, 11 августа, на брифинге сообщил пресс-секретарь белорусского министерства иностранных дел Анатолий Глаз.

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Пресс-секретарь дипведомства Беларуси отвечал на вопрос российского государственного агентства «РИА Новости» об ответных мерах Минска на введение США в понедельник, 9 августа, новых экономических санкций в отношении режима Александра Лукашенко. В своем ответе Анатолий Глаз не поскупился на резкие эпитеты, назвав последние действия Вашингтона «недружественными и даже агрессивными», а заодно «наглыми и откровенно враждебными».

По словам Глаза, официальный Минск принял решение «отозвать ранее выданное согласие Республики Беларусь на назначение Джули Фишер Послом США в нашей стране». Пресс-секретарь белорусского МИД также заявил, что «американской стороне предложено до 1 сентября сократить численность своего Посольства в Минске до 5 человек». Это требование белорусские власти мотивировали резким сокращением сотрудничества двух стран. Глаз также сообщил, что Беларусь приостанавливает с США «согласование всех новых проектов, грантов и программ».

Джули Фишер была назначена послом США в Минске в декабре прошлого года, одиннадцать лет спустя после двустороннего отзыва послов Минском и Вашингтоном. Однако в Минск Джули Фишер прибыть не смогла из-за отсутствия у нее белорусской визы. Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявлял о необходимости сперва прояснить подходы США к событиям в Беларуси. Он также выражал недовольство критическими заявлениями Джули Фишер о действиях режима Лукашенко.

В понедельник, 9 августа, США ввели новые санкции против режима Александра Лукашенко. Одновременно о введении новых ограничительных мер объявили Великобритания и Канада.

В годовщину президентских выборов в Беларуси, за которыми последовали беспрецедентные протесты и масштабные репрессии, президент США Джозеф Байден подписал указ о расширении санкций, под которые попали 23 физических и 21 юридическое лицо из Беларуси. Американские санкции распространились на «Беларуськалий», Национальный олимпийский комитет и другие организации (в общей сложности пятнадцать компаний из энергетического, строительного, табачного, транспортного и банковского секторов белорусской экономики).

Новые санкции руководство США объяснило «многолетними действиями белорусских властей, направленными на подавление демократии, прав человека и основных свобод в Беларуси, включая незаконные и репрессивные действия, вытекающие из сфальсифицированных президентских выборов 9 августа 2020 года и ее последствий: уничтожение политической оппозиции, организаций гражданского общества, а также создание угрозы для международных гражданских авиаперевозок».

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