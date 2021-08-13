Ангела Меркель встретится в Москве с Владимиром Путиным, а затем отправится в Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель 20 августа прибудет в Москву, где встретится с президентом России Владимиром Путиным. Затем канцлер отправится с визитом Украину. Об этом 13 августа сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

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Детали предстоящих поездок Ангелы Меркель в правительстве Германии обещали предоставить на следующей неделе.

Этот визит в Россию должен стать для Меркель последним в качестве канцлера. Новый глава правительства Германии станет известен после выборов в бундестаг 26 сентября. В последний раз Меркель посещала Россию в январе 2020 года.

С тех пор отношения между Москвой и Берлином ухудшились в частности на фоне весеннего стягивания российских войск к границе с Украиной и отравления (ныне заключенного) лидера российской оппозиции Алексея Навального, проходившего лечение в берлинской клинике в 2020 году. В мае российская Генпрокуратура признала «нежелательными» три германских НКО.

Визит канцлера Меркель в Киев состоится 22-го, а 30 августа президент Зеленский отправится в Вашингтон. И от Меркель, и от Байдена Киев ожидает прежде всего получить ответ на вопрос о гарантиях для Украины после запуска «Северного потока — 2», российского газопровода, по которому газ будет доставляться в страны ЕС в обход Украины.

Два дня назад в Киеве сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский обсудит с канцлером Германии ситуацию с безопасностью на востоке Украины, обязательства Берлина по «Северному потоку — 2» в случае, если Россия «попробует каким-то образом злоупотребить своим монопольным положением», а также двусторонние отношения. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

Недавно Ангела Меркель призывала к установлению «прямого контакта» ЕС с Россией и Владимиром Путиным, а также к выработке механизмов единого европейского ответа на российские «провокации» и «гибридные атаки». На саммите ЕС франко-германское предложение о встрече руководства Евросоюза с Путиным не поддержали ряд стран.

В феврале этого года в Москву с визитом отправился глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, чтобы, как он сам говорил, «посмотреть, заинтересованы ли российские власти в разрешении наших разногласий и устранении негативной динамики наших отношений». Однако попытка найти точки сближения обернулась провалом и скандалом. Непосредственно во время его визита Россия выслала трех европейских дипломатов.

Как отметил Боррель по итогам поездки, российские власти не захотели воспользоваться возможностью «для выстраивания более конструктивного диалога с ЕС». «В Брюссель я вернулся глубоко обеспокоенным перспективами развития российского общества и геополитической стратегией России. Моя встреча с министром Лавровым и сигналы, исходившие от российских властей в ходе визита, подтвердили, что Европа и Россия отдаляются друг от друга. Судя по всему, Россия все больше отходит от Европы и считает демократические ценности угрозой своему существованию», — говорится в коммюнике верховного представителя ЕС по иностранным делам.

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