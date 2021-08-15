47,2 градуса: в Испании побит абсолютный рекорд жары

В Испании зафиксировали самую высокую температуру за всю историю метеонаблюдений. В пятницу, 13 августа, температура в Монторо на юге страны поднялась до 47,2 градусов, побив национальный рекорд. Аномальная для середины августа волна жары не заканчивается и в других странах Европы, в том числе в Италии и Греции.

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Рекордную для Испании температуру зафиксировали около пяти часов вечера. В соседних городах термометр также поднимался выше отметки 46 градусов, а в 15 населенных пунктах объявлен «красный» уровень опасности. Предыдущий рекорд — 46,9 — в Испании наблюдался летом 2017 года.

На этой неделе в Италии сообщили о самой высокой температуре, которую когда-либо фиксировали в Европе. На Сицилии в четверг было 48,8 градусов.

Во Франции в южной части страны объявили желтый и оранжевый уровень опасности из-за жары. Однако экстремально высоких температур здесь пока не наблюдают.

Волна жары пришла на юг Европы из-за антициклона «Люцифер», который образовался в Северной Африке. Его влияние на континенте будет чувствоваться по меньшей мере до конца выходных.

Самый жаркий июль в истории

Об аномальной жаре сообщают не только в Евросоюзе, но и в США и других регионах. Ее последствия оказались разрушительными. В России на фоне жары произошли масштабные лесные пожары в Якутии. В Турции с возгораниями продолжают бороться до сих пор. В Греции сгорели более ста тысяч гектаров леса, около половины из них — на острове Эвбея.

Июль 2021 года стал самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений. Ученые называют это «пугающим» свидетельством глобального потепления. Специалисты опасаются, что планета разогревается быстрее, чем ожидалось: потепление на 1,5 градуса может произойти уже в 2030, а не в 2040 году.

Международное энергетическое агентство считает, что в 2023 году выбросы углекислого газа достигнут рекордно высокого уровня. В ООН отмечают, что изменения климата уже необратимы, а цель Парижского соглашения по климату — удержать глобальное потепление в пределах 2°С от доиндустриального уровня — практически недостижима.

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