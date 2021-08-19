В Беларуси трех сотрудников БелаПАН задержали по делу о «массовых беспорядках»

Белорусские власти задержали трех сотрудников БелаПАН по делу о массовых беспорядках

Власти Беларуси задержали трех сотрудников информационного агентства БелаПАН Дмитрия Новожилова, Екатерину Боеву и Ирину Левшину. Они проходят по уголовному делу о «массовых беспорядках», сообщил СК Беларуси 18 августа. Коллеги требуют их освобождения и заявляют, что продолжат работу.

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С главным редактором БелаПАН Ириной Левшиной, бывшим директором Дмитрием Новожиловым и бухгалтером Екатериной Боевой проводят «неотложные следственные действия», пишет СК Беларуси. Они стали подозреваемыми по ч.1 ст. 342 УК Беларуси (организация и активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

Помимо этого СК заявил о неких налоговых нарушениях в БелаПАНе.

Утром 18 августа силовики пришли с обысками к сотрудникам БелаПАН. Пришли в том числе к Ирине Левшиной и ее заместителю Александру Зайцеву. У последнего изъяли технику. Сайт агентства перестал открываться. Портал Zerkalo.io (проект журналистов заблокированного Tut.by) сообщает, что Левшина, Боева и Новожилов задержали на 72 часа.

Правозащитный центр «Весна» передает, что силовики конфисковали сервер «БелаПАН» в офисе «Белтелекома» в присутствии журналиста Захара Щербакова, которого ранее допрашивали.

Команда информационного агентства БелаПАН выступила с заявлением, расценив атаку на издание как продолжение политики подавления свободы слова в Беларуси. Сотрудники агентства требуют немедленного освобождения своих коллеги и других находящихся в заключении журналистов.

Редакция также заявила, что работа БелаПАН в Минске парализована, но часть сотрудников находятся в безопасности за пределами Беларуси и продолжат работу.

В последний раз в офис БелаПАН силовики приходили в январе 2021 года. Его проводили в рамках дела о «массовых беспорядках».

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