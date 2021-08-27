Власти ликвидировали Белорусскую ассоциацию журналистов

В июле министерство юстиции подало в Верховный суд Беларуси исковое заявление о ликвидации БАЖ

27 августа Верховный суд Беларуси оставил без изменения иск министерства юстиции о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов. В ассоциации заявляют, что продолжат свою работу по исполнению миссии распространения свободы слова.

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27 августа Верховный суд Беларуси оставил без изменения иск министерства юстиции о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов. Все доводы представителя Белорусской ассоциации журналистов, по решению суда об отказе в удовлетворении иска, не должны считаться важными, а представитель ответчика «неправильно понимает закон».

В июле министерство юстиции подало в Верховный суд Беларуси исковое заявление о ликвидации БАЖ в связи «с непринятием мер по устранению нарушений со стороны ассоциации и повторным (после вынесенного письменного предупреждения) нарушением законодательства».

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BAJ operates since the fall of 1995. It unites more than 1,300 media workers. BAJ is an influential organization recognized by the international professional community. — БАЖ | BAJ (@baj_by) August 27, 2021

Также в июле в БАЖ прошел обыск — организация лишилась доступа к уставным документам, печатям организации и договорам аренды, указанным в предупреждении.

В чем провинилась Белорусская ассоциация журналистов, действующая с 1995 года и признанная международным журналистским сообществом? По мнению министерства юстиции, БАЖ виновен в осуществлении деятельности своих филиалов в Гомеле и Молодечно, у которых завершились сроки аренды помещений под офисы. БАЖ не согласился с аргументами Минюста, но Верховный суд встал на сторону министерства.

«За последний год власти провели массированную атаку против негосударственных медиа. Многие редакции разгромлены, десятки журналистов находится в тюрьмах, многие медиа вынуждены были прекратить работу. Вместе с тем наиболее популярные негосударственные медиа сохранили свою работу, хоть и вынуждены выехать из Беларуси. Поэтому независимый медиасектор продолжает работу, хоть и понес очень серьезные потери в виде арестованных коллег, разгромленных редакций и уничтоженных бизнесов, — говорит в интервью RFI зампредседателя БАЖ Борис Горецкий. — Белорусская ассоциации журналистов также попала под преследование, но продолжает работать и продолжит даже после ликвидации официального статуса властями. БАЖ — это более 1300 представителей медиа в разных регионах Беларуси. И ни один из коллег даже под давлением властей не вышел из организации. Хотя для БАЖ, как и для всего сектора НКО в Беларуси, сейчас сложное время. Большинство сотрудников БАЖ после атаки властей выехали из страны, чтобы сохранить работоспособность организации».

С июля этого года властями Беларуси закрыто более сотни негосударственных организаций.

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