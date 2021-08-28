Кристина Тимановская продала свою медаль за $21 тысячу

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, которая была вынуждена покинуть Токио из-за давления со стороны спортивных чиновников, продала свою серебряную медаль Европейских игр 2019 года. Легкоатлетке удалось выручить 21 тысячу долларов. Средства она направит в Фонд спортивной солидарности, помогающий спортсменам, которые пострадали из-за своей гражданской позиции.

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«Я очень счастлива, что мы смогли продать медаль. Даже не ожидала, что её купят за такую сумму. Покупателя пока не знаю, но хотела бы с ним познакомиться», — приводит Фонд спортивной солидарности слова Кристины Тимановской.

По данным Naviny.by, медаль приобрел пользователь eBay из США. Имя покупателя не разглашается, однако у него есть «очень солидная» история сделок на платформе.

Деньги Кристина Тимановская направит в Фонд спортивной солидарности. Он помогает спортсменам, которые потеряли работу после выборов 2020 года. Тогда Александр Лукашенко объявил себя победителем.

Как пишет Amnesty International, год назад тысяча спортсменов подписала открытое письмо с призывом прекратить насилие и провести новое голосование. Большинство из них были исключены из Олимпийской сборной и потеряли государственное финансирование.

Напомним, Кристина Тимановская раскритиковала руководство Национального олимпийского комитета Беларуси во время Игр в Токио. В ответ ее сняли с соревнований и пытались вывезти из страны. Она не вернулась в Минск, опасаясь репрессий, и получила гуманитарную визу в Польше.

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