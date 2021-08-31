Евросоюз сообщил о полной вакцинации 70% взрослого населения против ковида

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«Мы должны пойти дальше! Вакцинироваться должно еще больше европейцев», — написала в своем твиттере 31 августа глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мы должны пойти дальше! Вакцинироваться должно еще больше европейцев», — написала в своем твиттере 31 августа глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. REUTERS - Yves Herman
RFI
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В Европейском союзе полную вакцинацию против COVID-19 прошло 70% взрослого населения. Об этом сообщила во вторник, 31 августа, Европейская комиссия, отметив необходимость как можно скорее ликвидировать отставание ряда стран ЕС по проценту привитых от коронавируса. Во Франции, где эпидемиологические показатели в последнее время стабилизировались, премьер-министр Жан Кастекс заявил, что страна стоит «на пути возвращения к нормальной жизни».

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в последний день августа сообщила, что Евросоюзу в целом удалось выполнить поставленную задачу — до конца лета вакцинировать 70% взрослого населения. «Мы должны пойти дальше! Вакцинироваться должно еще больше европейцев», — написала она в своем твиттере 31 августа. 27 июля Еврокомиссия сообщала о том, что 70% взрослого населения единой Европы получили как минимум одну дозу прививки против ковида.

В этот вторник еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириякидес указала на настоятельную необходимость обеспечить более высокий уровень вакцинации населения в условиях распространения штамма Дельта, который на 40-60% более заразен, чем исходный («китайский») штамм SARS-CoV-2. Кириякидес также указала на «тревожный разрыв» в темпах вакцинации между 27 странами ЕС. Так, в Болгарии лишь 20% взрослых полностью привиты от ковида. В Румынии — 33%, в Словакии — 49%, в Польше — 58% людей старше 18-ти лет. Во Франции, Германии и Испании число полностью вакцинированных превысило 70 процентов взрослого населения. В Португалии и Ирландии привитых еще больше — 82,4 и 85,5 процентов соответственно.

Франция «на правильном пути»

«Мы на правильном пути возвращения к нормальной жизни», — заявил французский премьер-министр Жан Кастекс в этот вторник, 31 августа, в ходе визита в Страсбург. По его словам, четвертая волна эпидемии в стране находится «под контролем». Впрочем, Кастекс тут же предупредил: «Мы пока еще не вышли полностью из (кризисной) ситуации, в которой по-прежнему необходима коллективная и личная ответственность каждого». В Страсбурге премьер представил новую установку властей в кампании вакцинации. Речь идет об усилении системы мобильных прививочных пунктов для обеспечения максимального доступа населения к вакцинам.

По данным французского минздрава на 30 августа, полностью вакцинированы против ковида в стране уже почти 44 миллиона человек (это порядка 79% взрослых или 65% всего населения). Как минимум одну дозу (двухкомпонентной) вакцины получили 48,5 миллионов жителей Франции (72% всего населения).

Согласно информации минздрава, эпидемиологические показатели в стране стабилизировались. Как сообщило 30 августа санитарное агентство Santé publique France, госпитализировано с ковидом 11 245 человек, в том числе 2290 — в отделениях реанимации. Эти «больничные показатели» в последние семь дней меняются незначительно. Неделю назад в больницах находилось 11 007 пациентов с коронавирусом. За семь дней было госпитализировано 5100 человек (для сравнения — в середине августа в больницы попадало за неделю 9000 пациентов с ковидом).  Число нуждающихся в интенсивной терапии остается в диапазоне 2200 – 2300 человек.

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