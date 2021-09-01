Лукашенко заявил о поставке «десятков» военных самолетов из России

Александр Лукашенко рассказал о скорых поставках вооружений из России. По его словам, Москва обеспечит Беларусь «десятками» самолетов и вертолетов, а также средствами ПВО.

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«Если мы увидим на учениях, что нам нужно что-то еще, значит, мы купим у Российской Федерации и поставим на вооружение», — приводит слова Лукашенко агентство «Интерфакс». Он добавил, что речь может идти о зенитноракетных комплексах С-400. Дальность пуска этих систем, по данным Рособоронэкспорта, составляет 3500 километров. «Российская газета» писала, что один комплекс с восемью пусковыми установками стоит порядка 500 миллионов долларов.

Как дорого обойдется вооружение Беларуси, и на какие средства Минск закупит его, не сообщается. В августе Лукашенко говорил, что для оплаты могут быть использованы деньги российского государственного кредита, который Минску ранее выдали на строительство БелАЭС. Там, как заявил политик, были сэкономлены порядка 500 миллионов долларов.

Россия продолжила финансовую поддержку Беларуси после протестов 2020 года. На фоне санкций ЕС Москва выдала Минску льготный кредит. Последний транш на 500 миллионов долларов был отправлен в июне.

Как пишет DW со ссылкой на данные Международного народного фонда, с 2005 по 2015 годы Россия потратила на помощь Беларуси около 106 миллиардов долларов. В эту цифру входят льготные цены на газ и беспошлинный импорт нефтепродуктов.

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