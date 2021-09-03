Евросоюз не признает «Талибан» «политически», но будет взаимодействовать с властями Афганистана

Жозеп Боррель и министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Словении, посвященной взаимоотношеним с Афганистаном. 03.09.2021

Власти Евросоюза не станут «политически признавать» захватившую власть в Афганистане группировку «Талибан», но будут поддерживать с ней «оперативное взаимодействие». К такому решению по итогам неформальной встречи пришли министры иностранных дел ЕС.

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Встреча министров прошла в Брдо под Кранью (Словения). По ее итогам заявление опубликовал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «Чтобы поддерживать население Афганистана, мы должны взаимодействовать с новым правительством Афганистана, что не означает его политического признания, это только лишь оперативный диалог», — говорится в заявлении.

В то же время Боррель подчеркнул, что «это оперативное взаимодействие будет усиливаться в зависимости от поведения (афганского) правительства».

«Чтобы измерить поведение, нам нужны контрольные показатели», отметил глава внешнеполитического ведомства ЕС. И назвал эти «показатели».

Во-первых, выполнят ли талибы «обязательство» сделать так, чтобы «Афганистан не служил базой для экспорта терроризма в другие страны».

Во-вторых, необходимо «уважение прав человека, в частности прав женщин, верховенства закона и свободы средств массовой информации» в стране.

«Третьим ориентиром будет создание инклюзивного и представительного переходного правительства на основе переговоров между политическими силами в Афганистане».

Четвертым — «свободный доступ к гуманитарной помощи при соблюдении наших процедур и условий ее доставки» (при этом ЕС обещает увеличить объем гуманитарной помощи — как сообщает корреспондент RFI, размер помощи должен вырасти с 50 до 200 миллионов евро).

Последним, пятым, ориентиром будет выполнение обязательства движения «Талибан» в отношении выезда находящихся в опасности иностранных граждан и афганцев, которые желают покинуть страну, в соответствии с Резолюцией 2593 Организации Объединенных Наций.

«Некоторые скажут: „О, но талибан не выполнит их“. Давайте посмотрим. Наше участие будет зависеть от выполнения этих условий», — подчеркнул Жозеп Боррель.

Ранее, 31 августа, как отмечает «Коммерсант», внешнеполитическая служба ЕС объявила о полной эвакуации из Афганистана всех 520 дипломатов и сотрудников миссии ЕС в Кабуле, а также местного персонала с семьями. Сегодня Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз готов вернуть свою дипмиссию в столицу Афганистана, если для этого будут созданы условия в сфере безопасности.

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