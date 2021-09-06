ЕС осудил «необоснованный» приговор Марии Колесниковой и Максиму Знаку

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Мария Колесникова и Максим Знак в суде 4 августа 2021.
Мария Колесникова и Максим Знак в суде 4 августа 2021. via REUTERS - Ramil Nasibulin/BELTA
RFI
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Европейский союз решительно осудил вынесенный 6 сентября в Минске приговор оппозиционным лидерам Беларуси Марии Колесниковой и Максиму Знаку. В заявлении ЕС выдвинутые политзаключенным обвинения названы «необоснованными». Евросоюз «повторяет свои требования о немедленном и безоговорочном освобождении всех политических заключенных в Беларуси». С таким же требованием и осуждением приговора Колесниковой и Знаку выступили дипломатические ведомства Германии и Великобритании.

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В своем специальном заявлении Служба внешних связей ЕС называет «необоснованными» обвинения, по которым 6 сентября в Минске «политических заключенных Марию Колесникову и Максима Знака приговорили к 11 и 10 годам тюрьмы». Ранее Минский областной суд признал членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции виновными по трем статьям, в том числе о «заговоре с целью захвата государственной власти» и «создании экстремистского формирования».

Дипведомство ЕС отмечает, что в августе 2020 года Мария Колесникова вместе со Светланой Тихановской и Вероникой Цепкало «стала символом движения за демократическую Беларусь». Евросоюз подчеркивает, что вместе с «выдающимся адвокатом Максимом Знаком» она была осуждена «в ходе закрытого процесса».

«ЕС сожалеет о продолжающемся вопиющем неуважении режимом Минска прав человека и основных свобод народа Беларуси. ЕС также повторяет свои требования о немедленном и безоговорочном освобождении всех политических заключенных в Беларуси», — говорится в заявлении, в котором указывается, что белорусских узников совести в настоящее время насчитывается более 650 человек.

ЕС подтверждает, что продолжит свои усилия, направленные на привлечение к ответственности виновных в «жестоких репрессиях», осуществляемых властями Беларуси. Несколькими решениями ЕС ввел санкции за репрессии и фальсификацию результатов президентских выборов в отношении 166 представителей белорусского руководства (в том числе самого Александра Лукашенко и его сыновей). В «черном списке» Евросоюза также 15 юридических лиц, обеспечивающих финансирование и поддержку режима.

МИД Германии назвал вынесенный Колесниковой и Знаку приговор «не имеющим никаких обоснований», осудив «использование системы правосудия в качестве инструмента политического преследования в Беларуси». Это заявление пресс-секретаря МИД ФРГ цитирует агентство France-Presse. Германия «требует освобождения всех политических заключенных в Беларуси», — вновь заявили в немецком дипведомстве, подтвердив решимость Берлина продолжать «политическое давление на режим Беларуси и активную поддержку гражданского общества» этой страны.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб прокомментировал завершение суда над Марией Колесниковой и Максимом Знаком. «Приговор Марии Колесниковой и Максиму Знаку свидетельствует о том, что белорусские власти продолжают наступление на борцов за демократию и свободу, — написал Рааб. — Режим Лукашенко должен прекратить эти репрессии и освободить всех политических заключенных».

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