ЕС осудил «необоснованный» приговор Марии Колесниковой и Максиму Знаку

Европейский союз решительно осудил вынесенный 6 сентября в Минске приговор оппозиционным лидерам Беларуси Марии Колесниковой и Максиму Знаку. В заявлении ЕС выдвинутые политзаключенным обвинения названы «необоснованными». Евросоюз «повторяет свои требования о немедленном и безоговорочном освобождении всех политических заключенных в Беларуси». С таким же требованием и осуждением приговора Колесниковой и Знаку выступили дипломатические ведомства Германии и Великобритании.

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В своем специальном заявлении Служба внешних связей ЕС называет «необоснованными» обвинения, по которым 6 сентября в Минске «политических заключенных Марию Колесникову и Максима Знака приговорили к 11 и 10 годам тюрьмы». Ранее Минский областной суд признал членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции виновными по трем статьям, в том числе о «заговоре с целью захвата государственной власти» и «создании экстремистского формирования».

Дипведомство ЕС отмечает, что в августе 2020 года Мария Колесникова вместе со Светланой Тихановской и Вероникой Цепкало «стала символом движения за демократическую Беларусь». Евросоюз подчеркивает, что вместе с «выдающимся адвокатом Максимом Знаком» она была осуждена «в ходе закрытого процесса».

«ЕС сожалеет о продолжающемся вопиющем неуважении режимом Минска прав человека и основных свобод народа Беларуси. ЕС также повторяет свои требования о немедленном и безоговорочном освобождении всех политических заключенных в Беларуси», — говорится в заявлении, в котором указывается, что белорусских узников совести в настоящее время насчитывается более 650 человек.

Belarus: Trials of political prisoners Marya Kaliesnikava & Maksim Znak on unfounded charges 👉continuation of regime’s blatant disrespect of human rights & fundamental freedoms. 🇪🇺deplores it & will push for accountability for continued brutal repression https://t.co/D531Iov7w1 — Peter Stano (@ExtSpoxEU) September 6, 2021

ЕС подтверждает, что продолжит свои усилия, направленные на привлечение к ответственности виновных в «жестоких репрессиях», осуществляемых властями Беларуси. Несколькими решениями ЕС ввел санкции за репрессии и фальсификацию результатов президентских выборов в отношении 166 представителей белорусского руководства (в том числе самого Александра Лукашенко и его сыновей). В «черном списке» Евросоюза также 15 юридических лиц, обеспечивающих финансирование и поддержку режима.

МИД Германии назвал вынесенный Колесниковой и Знаку приговор «не имеющим никаких обоснований», осудив «использование системы правосудия в качестве инструмента политического преследования в Беларуси». Это заявление пресс-секретаря МИД ФРГ цитирует агентство France-Presse. Германия «требует освобождения всех политических заключенных в Беларуси», — вновь заявили в немецком дипведомстве, подтвердив решимость Берлина продолжать «политическое давление на режим Беларуси и активную поддержку гражданского общества» этой страны.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб прокомментировал завершение суда над Марией Колесниковой и Максимом Знаком. «Приговор Марии Колесниковой и Максиму Знаку свидетельствует о том, что белорусские власти продолжают наступление на борцов за демократию и свободу, — написал Рааб. — Режим Лукашенко должен прекратить эти репрессии и освободить всех политических заключенных».

The sentencing of Maria Kolesnikova and Maksim Znak shows the Belarusian authorities continuing their assault on the defenders of democracy and freedom. Lukashenko’s regime must halt this repression and release all political detainees. — Dominic Raab (@DominicRaab) September 6, 2021

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