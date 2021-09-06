Мария Колесникова осуждена на 11 лет колонии, Максим Знак — на 10 лет

Мария Колесникова и Максим Знак признаны виновными по трем статьям УК. Прокурор запросил максимальный срок по статьям обвинения — 12 лет лишения свободы. Судья Сергей Епихов запрос чуть снизил — Мария Колесникова получила 11 лет колонии общего режима, Максим Знак — 10 лет строгого режима.

Представители штаба бывшего претендента на президентский пост Виктора Бабарико и члены президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова и Максим Знак признаны виновными по всем статьям обвинения.

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Оглашение приговора 6 сентября было единственной открытой частью процесса — в Минский областной суд выстроились очереди, но в суд попала лишь небольшая часть тех, кто пришел поддержать Марию Колесникову и Максима Знака.

Мария Колесникова и Максим Знак признаны виновными по трем статьям УК: «заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем»; «создание экстремистского формирования и руководство им», «призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности» с использованием СМИ и интернета.

Прокурор запросил максимальный срок по статьям обвинения — 12 лет лишения свободы. Судья Сергей Епихов наказание чуть снизил — Мария Колесникова получила 11 лет колонии общего режима, Максим Знак — 10 лет строгого режима.

Суд проходил с 4 августа в закрытом режиме и в рекордные сроки: меньше месяца потребовалось на рассмотрение 41 тома уголовного дела, в каждом томе, по словам Владимира Пыльченко, адвоката Колесниковой, «по 250 — 280 страниц».

2 сентября обвиняемые выступили с последним словом. Максим Знак, известный в Беларуси адвокат и юрист штаба Виктора Бабарико, три часа разбирал и опровергал обвинение. Мария Колесникова, по информации сайта Бабарико, заявила, что процесс над ней и Максимом — исторический, вне зависимости от того, каким будет по нему решение. Также говорила о нравственном выборе, совести, уважении и любви к людям.

Максим Знак и Мария Колесникова своей вины не признали.

За год до этого

Марию Колесникову задержали неизвестные 7 сентября 2020 у здания Национального художественного музея — она успела выкрикнуть свое имя в момент похищения прохожим на улице. Через сутки стало известно, что силовики попытались вывезти Колесникову из Беларуси в Украину, но Мария порвала на границе свой белорусский паспорт.

Максима Знака задержали в помещении избирательного штаба Виктора Бабарико на улице Хоружей, который после августовских событий превратился в штаб-квартиру президиума Координационного совета.

Оба обвиняемых до приговора находились под стражей. Колесникова — в следственной тюрьме № 8 в Жодино, Знак — в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске.

Задержанные были ограничены в свиданиях с близкики, по словам отца Колесниковой, на все 15 прошений о свидании с дочерью был получен отказ.

Колесникова и Знак правозащитным сообществом признаны политическими заключенными. На сегодняшний день таковых в Беларуси — 659 человек.

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