Эксперты: Интеграционная удавка не оставляет Лукашенко пространства для маневра

Владимир Путин и Александр Лукашенко 9 сентября согласовали все 28 программ в рамках Союзного государства. На следующий день интеграционный пакет рассмотрен правительствами. Подписание пакета назначено на 4 ноября на заседании Высшего госсовета СГ.

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Программы интеграции недоступны общественности в полном виде — о их содержании можно судить пока лишь по высказываниям Владимира Путина и Александра Лукашенко на пресс-конференции по итогам встречи 9 сентября, тезисно они изложены в совместном заявлении российского и белорусского премьеров 10 сентября.

Что известно на сегодня

Договор об объединении газового рынка Беларуси и России будет подписан до 1 декабря 2023 года. Цена российского газа для Беларуси сохранится на уровне 2021 года — 128,5 долларов за 1 тысячу кубометров. Будет также создан единый рынок нефтепродуктов и электроэнергии.

Планируется создание общего платежного пространства Союзного государства. Как сообщил Путин, стороны договорились о единой макроэкономической и денежно-кредитной политике, гармонизации налогового и таможенного законодательств. По словам Путина, о единой валюте говорить пока рано.

До конца следующего года Россия выделит Беларуси около 640 миллионов долларов. До разрыва с Западом ежегодно Беларусь получала примерно такую же сумму через европейские финансовые структуры, включая безвозмездную техническую помощь.

На встрече также обсуждалось формирование единого оборонного пространства государств и обеспечение безопасности.

Путин и Лукашенко на пресс-конференции в Москве 9 сентября 2021. REUTERS - SHAMIL ZHUMATOV

О наднациональных органах СГ, по словам Путина, не говорилось, но к этому вопросу он еще вернется: «Нужно создавать экономическую базу отношений, а остальное — политическая надстройка, как говорили в прошлые времена. Вот мы сделаем то, о чем договорились, тогда и будем готовы к следующим шагам».

Российская программа-минимум сделана

«Очевидно, что Россия выполнила интеграционную программу-минимум. Лукашенко принудили к подписанию основного пакета дорожных карт, следующий шаг — давление политического характера. 28 дорожных карт — это макроэкономическая программа интеграции, после этого начнется процесс выстраивания общей политической структуры Союзного государства. Естественно, выстраиваться она будет Россией для Беларуси. Это будет означать интеграционное поглощение Беларуси. Тут нет никаких иллюзий относительно разрушения суверенитета Беларуси — пока что на уровне экономическом», — отметил в интервью RFI политолог Павел Усов, руководитель варшавского Центра политического анализа и прогноза.

Политолог Андрей Егоров, руководитель Центра европейской трансформации, соглашается с коллегой: «Безусловно, тенденция очень плохая. Мы видим и расширение военного сотрудничества, разговоры об унификации областей экономикаи, разговоры о наднациональных органах, правда, без пояснения, что и как это будет».

«С другой стороны, мы слышим ровно те же слова, что и в 2019 году. Видно, что пока все остается прежним — после встречи статус-кво сохраняется и далее обещания в ноябре что-то там подписать. То есть пока мы имеем негативный процесс, но сложно утверждать, что мы теряем суверенитет целыми кусками, хотя интеграционная удавка, конечно, затягивается все сильнее. Это все тревожно, но пока не так драматично. Анонсировано, но пока не подписано. Это почти полностью повторяет ситуацию 2019 года, когда до подписания вот-вот, но в итоге перенесено на неопределенный срок. Но де-факто российское военное присутствие в Беларуси увеличилось — вот это действительно тревожит», — сказал Андрей Егоров.

«Реакция на встречу Лукашенко и Путина и ее результаты разделилась от „суверенитет сдан“ сразу до „сохраняется статус-кво“ в итоге, — пишет политический обозреватель, редактор закрытого властями ресурса „Сильные новости“ Петр Кузнецов. — Ничего катастрофического действительно не произошло. И согласование программ — не подписание (подписывать можно дольше, чем согласовывать), и возможное подписание — не интеграция, а лишь декларация о намерениях, и денег пообещали (и тоже еще не дали) — мизер, и цена на газ остается прежней, а не снижается. Разговоры пока остаются разговорами».

Путин на пресс-конференции в Москве 9 сентября 2021. REUTERS - SHAMIL ZHUMATOV

В то же время, как полагает Павел Усов, «у Лукашенко сегодня нет хоть каких-то ресурсов для сопротивления интеграционному давлению».

«Мы уже видим, насколько активно идет наращивание российского военного присутствия в Беларуси в рамках пока что военно-учебного центра — в Беларусь уже прибыли зенитные ракетные комплексы С-400, многоцелевые истребители Су-30 СМ, то есть даже без официального подписания договора о формировании военной базы в Беларуси — де-факто она будет. Удавка на шее Лукашенко все больше и больше сдавливается, отказать сейчас Путину на фоне все более ухудшающегося экономического, да и политического положения равнозначно самоубийству», — сказал политолог.

Услышит ли власть общество?

В 2019 году акции против интеграции были пусть и не самыми массовыми, но регулярными, да и власть не препятствовала им.

«Они использовались Лукашенко как своего рода идеологическая страшилка для Кремля — дескать, вон сколько радикалов против интеграции. Сегодня, когда уничтожены последние институты (пусть и неофициальные) национального государства, активисты или посажены, или выехали за пределы страны, ожидать общественной активизации не имеет смысла», — считает Павел Усов.

«В отношении интеграции позиция белорусского общества по-прежнему четкая — большинство, как показывали все опросы, хотят жить в независимом государстве. Только общество может стать тем субъектом, которое может остановить интеграционные процессы, — говорит Андрей Егоров. — Но сейчас, учитывая каток репрессий, в Беларуси наступила ситуация общественной демобилизации. В то же время власть по-прежнему нуждается в легитимации и общественной поддержке. Сторонников интеграции в обществе мало и идти против общества еще и в этом направлении — это еще больше усугубить проблемы со своей собственной легитимностью. То есть власть своими интеграционными потугами продолжит подталкивать общество к протесту, разогревать котел протестных настроений, которые при более благоприятной ситуации снова выплеснутся на улицу. И, возможно, с более худшими последствиями для этих властей. Вопрос независимости для большой части белорусского общества есть вопросом экзистенциального порядка, как невозможно вытравить „Жыве Беларусь!“ или бело-красно-белый флаг, точно так же невозможно и вытравить национальную идентичность и желание жить в независимой стране. Думаю, власти должны взвешивать и эти обстоятельства сегодня».

Лукашенко на пресс-конференции в Москве 9 сентября 2021. REUTERS - SHAMIL ZHUMATOV

Что касается реакции Запада, то, как считает Павел Усов, белорусский вопрос снова уходит в тень европейской повестки.

«Команды Светланы Тихановской и Павла Латушко будут, наверное, призывать Запад к принятию каких-то сдерживающих Россию мер. Но на данном этапе не вижу никаких предпосылок для того, чтобы Европа включилась в еще одну конфронтацию с Россией. Европа и США уже устали от противостояния с Россией, уже раздаются голоса о перезагрузке отношений, та же Меркель была с визитом в Москве, видим снятие санкций Байденом с „Северного потока“. И тут еще Афганистан — для Запада важно, чтобы Россия стала как минимум медиатором в этом кризисе. Белорусский вопрос теряет остроту, во всяком случае, из-за него Запад не готов включаться в новую экономическую войну с Россией. Можно констатировать, что разрушение белорусской государственности зависит лишь от темпов и готовности России к дальнейшему процессу поглощения, зависит от развития внутренней российской ситуации — только внутренние кризисы в РФ могут притормозить аншлюс. К новой президентской кампании в России — 2024 год — темпы поглощения, думаю, ускорятся», — сказал Павел Усов.

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