Переправка мигрантов: Меркель назвала действия властей Беларуси «гибридными атаками»

Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с Матеушем Моравецким. Варшава. 11.09.2021

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Беларусь помочь мигрантам, а не отправлять их через границу в Европейский Союз, назвав эти действия «гибридными атаками».

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Как сообщает France 24 со ссылкой на AFP, заявление было сделано в ходе визита Меркель в Варшаву, на пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

«Призыв к белорусской стороне — осознать, что беззащитные люди из других регионов используются в качестве объектов гибридных атак», — заявила канцлер Германии.

«Я думаю, что совершенно неприемлемо проводить такие гибридные атаки…», — сказала Меркель, добавив, что говорила по этому поводу с президентом России Владимиром Путиным.

Власти Евросоюза полагают, что самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко намеренно организовывает поток мигрантов через границу в ответ на ужесточение санкций ЕС в отношении его режима.

Тысячи мигрантов либо пересекли границу, либо пытались ее пересечь в последние месяцы — беспрецедентное число для региона.

В ответ Польша отправила к границе 2000 военнослужащих, начала строительство заграждения из колючей проволоки и ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью.

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