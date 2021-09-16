«Запад-2021»: эксперты о новых поворотах в военном сотрудничестве России и Беларуси

Создание учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО в Гродно — первый шаг к расширению и закреплению российского военного присутствия в Беларуси, считают опрошенные RFI эксперты.

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«Запад-2021» — совместные стратегические учения Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь, которые прошли на территории двух стран 10—15 сентября. Масштабные маневры «Запад» проводятся раз в два года. В этому году учения прошли на фоне практически полного разрыва отношений Беларуси и Запада, не признающего Александра Лукашенко победителем президентских выборов 2020 года; резкого сближения с Россией и перманентного поиска внешних врагов белорусским режимом в лице стран-соседок, НАТО и «коллективного Запада».

«“Запад-2021” носит сугубо оборонительный характер, и его проведение не несет никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности», — заявил накануне проведения учений первый замминистра обороны Беларуси генерал-майор Виктор Гулевич. По информации минобороны, в основу «Запад-2021» положен сценарий возникновения кризисной ситуации нарастания и возникновения конфликта, связанной с возрастанием активности деятельности незаконных вооруженных формирований, сепаратистских и международных террористических организаций, имеющих внешнюю поддержку. В сценарии участвуют две условные стороны конфликта: «Северные», включающие Союзное государство Республики Полесье и Центральной Федерации, и «Западные» — коалиция заинтересованных государств Нярис, Помория, Полярная Республика и международные террористические организации.

Коротко и доступно суть замысла изложил Александр Лукашенко на одном из белорусских полигонов: «Вы видите, как они (страны НАТО — RFI) себя ведут. Поэтому нельзя расслабляться, учитывая опыт 1941 года, когда мы всех утихомиривали, всех успокаивали — не отвечайте на провокации и прочее, — а потом получили оглушительный удар и практически Беларусь потеряли за пару-тройку месяцев. История многому учит. Мы хотим быть заранее готовы, и суть этого — современные учения».

Беларусь теряет статус эксклюзивного военного партнера России

В то же время, как отмечает в интервью RFI военный обозреватель, создатель и координатор аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников, несмотря на пропагандистские победные реляции, для Беларуси эти учения вряд ли стали успешными или удачными.

«Безусловно, есть очень серьезные отличия от прежних таких учений. Если коротко, то эти отличия выражаются в приватизации Россией учений „Запад“, — говорит Андрей Поротников. — Традиционно это были исключительно двусторонние белорусско-российские учения, причем это были учения, на которых Лукашенко демонстрировал свое лидерство, подчеркивая свою личную важность для обеспечения безопасности России. В этом году у него такой возможности впервые не было вообще».

Эксперт обращает внимание: «Во-первых, российская сторона заявила о том, что в учениях участвуют 200 000 человек, из которых белорусов задействовано менее 11 000, то есть на 95% это учения не белорусские. Во-вторых, заявлено, что в учениях, помимо Беларуси и России, участвуют контингенты еще восьми стран-партнеров России по ШОС и ОДКБ. То есть учения превращаются в многосторонние, что еще более размывает белорусское участие в них. В-третьих, эти 200 000 человек более чем на 90% отрабатывали задачи на территории России. Таким образом, то, что происходило на территории Беларуси, может рассматриваться только как значительный, но эпизод в больших многонациональных учениях России и ее партнеров в сфере военной безопасности. Фактически речь идет о том, что в 2021 году Москва впервые обозначила то, о чем на Западе говорили всегда: учения „Запад“ — это учения российские, в которых белорусское участие имеет вспомогательный характер».

Учения «Запад-2021». Брестская область. 09/09/2021. via REUTERS - BelTA

Андрей Поротников напоминает, что традиционной практикой было взаимное инспектирование руководителями двух стран мероприятий в рамках учений.

«Российские руководители приезжали в Беларусь, она становилась площадкой, на которой можно было решать какие-то двусторонние вопросы, это также была демонстрация Минском эксклюзивного статуса белорусско-российского сотрудничества в сфере военной безопасности. И в некотором смысле это была возможность для Лукашенко надуть щеки, ведь он в своем квазимаршальском мундире в окружении белорусских и российских генералов выглядел этаким альфа-самцом Союзного государства Беларуси и России, военным лидером. Для него лично это был важный фактор. В этом году такого фактора не случилось — загодя было заявлено, что Путин не поедет в Беларусь, а Лукашенко не пригласят в Россию на местные эпизоды учения. В 2017 году ситуация была иная — Путина пригласили в Беларусь, но ответа не последовало, Лукашенко в Россию не приглашали. По сути, учения „Запад-2021“ демонстрируют утрату официальным Минском статуса эксклюзивного военного партнера России. Теперь Минск — один из многих важных партнеров Москвы в сфере военной безопасности. И это выбивает у белорусских властей возможность спекулировать и паразитировать на теме „Мы защищаем вас от НАТО“. А этот аргумент очень активно использовался для решения политических и экономических вопросов, он в течение десятилетий успешно монетизировался, больше такой возможности, очевидно, не будет», — говорит Андрей Поротников.

Миллиард на оружие

Лукашенко на полигоне рассказал не только про угрозу нового 1941-го для Беларуси. По его словам, Минск планирует закупку вооружения в России более чем на миллиард долларов.

«Сумма впечатляет, пока не начинаются детали. Во-первых, это пятилетний план, это не „сегодня на завтра“. Эта сумма обозначена в программе развития Вооруженных сил Беларуси до 2025 года. И в целом она укладывается в те параметры бюджета, которые мы могли наблюдать последние 10 лет — где-то 200–240 миллионов долларов в год тратилось на закупку техники, вооружений и прочего. С этим миллиардом два вопроса. Почему не используются кредитные возможности России, ведь она довольно активно кредитует покупателей своего вооружения и на достаточно хороших условиях, которые включают в том числе возможность погашения кредита не живыми деньгами, а встречными поставками продукции. Например, Малайзия и Индонезия рассчитывались пальмовым маслом, что-то могла бы поставлять и Беларусь в ответ. Очевидно, Беларуси таких условий не предоставили. Повис вопрос об использовании остатка российского кредита на АЭС, часть его планировалось переориентировать на закупку российского вооружения. Там около трех миллиардов долларов всего. Лукашенко говорил, что на оружие готовы потратить до 500 миллионов — это примерная стоимость одного дивизиона С-400. Мы видим, что Россия не демонстирует неких преференций для своего формально главного союзника в регионе в части условий поставок вооружений», — отмечает Андрей Поротников.

Кроме того, по словам эксперта, до сих пор неизвестно, по какой цене поставляется российское оружие в Беларусь.

«По соглашению в рамках СНГ это должны быть внутрироссийские цены, но нет ни одного официального заявления, которое бы подтверждало факт продажи оружия Беларуси именно по таким ценам. Но есть неофициальная информация о том, что оружие и техника продаются со скидкой от экспортных цен России, уровень скидки называется разный — от 10 до 15%. Это не такая уж и большая подвижка по ценам. Это еще раз подтверждает тезис о том, что нет никакого интереса со стороны Москвы в чрезмерном наращивании военного потенциала Беларуси», — сказал Андрей Поротников.

Центр, который может превратиться в военную базу

Вместо наращивания военного потенциала страны-союзницы, Москва традиционно предлагает свой заменитель — размещение военной базы.

Появление на западной границе Беларуси белорусско-российского учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО совпало с прибытием в Беларусь российских военных для участия в учениях «Запад-2021». 28 августа в Гродно прибыли подразделения зенитных ракетных войск Российской Федерации, 3 сентября появились самолеты Су-30 СМ ВКС России на аэродроме Барановичей.

Путин и Шойгу на учениях «Запад-2021». Нижегородская область России. 13/09/2021. via REUTERS - SPUTNIK

«По-прежнему нет информации о статусе российских военнослужащих в УБЦ. Подчиняются они, очевидно, России. Поскольку их статус не определен, то даже из Соглашения о единой региональной системе противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Беларусь неясно, кому они будут подчиняться в мирное время в случае необходимости уничтожения объекта. Самое интересное будет, если РФ собьет самолет на территории Польши или Литвы, формально заявив об угрозе нападения, например. Получится, Беларусь предоставила территорию для нанесения российского удара по территории Польши со всеми вытекающими», — пишет в своем телеграм-канале белорусский военный эксперт Егор Лебедок. И добавляет: «Наличие российских С-400 вблизи белорусской границы расширяет перечень возможных провокаций, в том числе и по втягиванию Беларуси в региональный конфликт».

«С учетом создания в Беларуси совместного учебно-боевого центра, который уже заступил на боевое дежурство, но ничего не известно о его учебной деятельности, можно сказать, что вопрос создания российской военной базы в Беларуси в ближайшее время будет на повестке дня, — считает Андрей Поротников. — Сам УБЦ имеет достаточно непонятный статус, у общественности нет текста соглашения о создании этого центра, но вряд ли там есть что-то такое, что характеризует военную базу — принцип экстерриториальности, распределение расходов на содержание этой структуры и т. д. С другой стороны, тот факт, что это первые российские боевые подразделения, находящиеся в Беларуси на относительно постоянной основе на основании межведомственного соглашения, свидетельствует о том, что это первый шаг для РФ к расширению, закреплению и повышению статуса своего военного присутствия в Беларуси, то есть к формированию полноценной военной базы, базы с ударным потенциалом».

Правда, по мнению Андрея Поротникова, белорусские власти видят этот шаг иначе. «Для Минска это проявление традиционной тактики торговли безопасностью, когда уступки в военной сфере меняются на уступки Кремля в других вопросах — в торгово-экономических либо политических. Но при этом официальный Минск всегда оставляет за собой возможность нивелировать впоследствии свои уступки — просто сказать, что основания для создания чего-то там отпали и не пора ли вам домой. И это создает определенное поле потенциального конфликта между двумя сторонами».

Учения «Запад-2021». Брестская область. 11/09/2021. via REUTERS - Russian Defence Ministry

Егор Лебедок отмечает, что «создание такого центра было компромиссным вариантом для Лукашенко».

«С одной стороны, он вынужден за удержание себя при власти идти на уступки России — вот и расширение российского военного присутствия в Беларуси. С другой, учебно-боевой центр формально не имеет статуса военной базы (…), такая форма российского присутствия оставляет возможность маневра для Лукашенко. Тем более, что УБЦ ВВС и ПВО — это не сухопутные войска, то есть представляют меньшую угрозу лично Лукашенко», — считает Егор Лебедок.

«Нет явной поддержки и интереса России к тому, чтобы Беларусь была сильной в военном отношении. Но есть явный интерес и стремление России к закреплению своего военного присутствия в Беларуси с целью последующего политического закрепления Беларуси в сфере своего влияния и недопущения геополитических разворотов страны в будущем, — подытоживает Андрей Поротников. — Официальный Минск пошел навстречу Кремлю, очевидно, что Минск пытается обменять что-то временное и не очень важное, с белорусской точки зрения, на более долгосрочное и насущное. В данном случае, таким долгосрочным и насущным интересом для белорусского режима является формат конституционной реформы и схема транзита власти в Беларуси — будет ли она протекать в том формате, который себе представляет Лукашенко, либо в том формате, который хотели бы видеть в Москве и под ее контролем».

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