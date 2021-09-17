Генпрокуратура Беларуси «приостановила» дело о гибели Романа Бондаренко

Генеральная прокуратура Беларуси «приостановила» уголовное дело по факту смерти минчанина Романа Бондаренко, избитого до смерти в ноябре 2020 года участника протестов.

Реклама Читать далее

О решении сообщается в телеграм-канале ведомства: «Расследование уголовного дела по факту смерти Романа Бондаренко приостановлено на основании п.1 ч.1 ст.246 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь ввиду неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

При этом ведомство заявило, что принимает «меры по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

31-летний сторонник оппозиции Роман Бондаренко скончался 12 ноября 2020 года в реанимации минской больницы. Накануне на «Площади перемен» его избил неизвестный в маске, который вместе с другими «тихарями» приехал снимать бело-красно-белые флаги.

После известия о гибели Бондаренко тысячи человек вышли на «Площадь перемен» и в других районах Минска сразу после известия о гибели и позднее.

Самопровозглашенные белорусские власти жестко разгоняли протестные акции, посвященные памяти Бондаренко.

16 ноября 2020 г. Латвия запретила въезд в страну главе Федерации хоккея Беларуси Дмитрию Баскову и чемпиону мира по тайскому боксу и кикбоксингу Дмитрию Шакуте. Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

По данным белорусского издания «Трибуна», Басков и Шакута могут быть причастны к избиению Романа Бондаренко.

«Шакута и Басков дружат. Оба связаны с любительской хоккейной командой «Бастион», где выступает старший сын Александра Лукашенко Виктор», — сообщало издание.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться