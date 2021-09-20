Польша может продлить режим ЧП на границе с Беларусью из-за «провокаций Лукашенко»

Вечером воскресенья на приграничной белорусской территории обнаружено тело гражданки Ирака, на польской территории — тела трех человек. Премьер Польши Матеуш Моравецки в понедельник, 20 сентября, заявил, что власти страны «имеют дело с хорошо организованной акцией, срежиссированной в Минске и Москве».

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Вечером 19 сентября в Гродненском районе вблизи деревни Лесное, в метре от белорусско-польской границы, было обнаружено тело женщины неславянской внешности без признаков жизни, сообщил Государственный погранкомитет Беларуси. По информации ГПК, «вблизи места обнаружения на контрольно-следовой полосе, оборудованной на польской территории, зафиксированы явные признаки перетаскивания тела из Польши в Беларусь». Рядом с телом находились трое детей, а также мужчина и пожилая женщина. «На место прибыла следственно-оперативная группа для проведения необходимых мероприятий по выяснению всех обстоятельств инцидента», — сообщала пресс-служба ГПК.

Примерно в это же время польская пограничная служба сообщила, что обнаружила на границе тела трех мигрантов: «19 сентября на границе с Беларусью были обнаружены тела трех человек. Дальнейшее расследование передано прокуратуре».

Реакция

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки вечером 19 сентября написал в своем Facebook: «В приграничной зоне были обнаружены тела трех человек, пытавшихся незаконно пересечь границу; и тело женщины с белорусской стороны». По его словам, предстоит расследование возможной связи «вышеупомянутых драматических событий с белорусскими провокационными действиями, происходящими до сих пор на нашей восточной границе».

Пока официальные белорусские органы хранят молчание. Государственное информационное агентство БелТА опубликовало лишь комментарии нескольких провластных экспертов. Так, ученый Института социологии Академии наук Беларуси Николай Щекин назвал «обнаруженный 19 сентября на белорусско-польской границе труп женщины и несколько мертвых тел на территории Польши ярким доказательством слов президента (Александра Лукашенко — RFI) о гестаповских методах польских властей».

На брифинге после совещания с представителями силовых ведомств премьер-министр Польши Матеуш Моравецки заявил, что только в сентябре Польша зафиксировала почти 4000 попыток незаконного пересечения границы. «Мы имеем дело с хорошо организованной акцией, срежиссированной в Минске и Москве. Мы не знаем личностей тех, кто умер, но мы сделаем все, чтобы не оставить их анонимными». По его словам, мигранты, которых удалось спасти, размещены в больницах в Сувалках и Августове. Как поясняет польский информационный портал Onet.pl, польские пограничники также в воскресенье спасли в болотах 8 мигрантов — в регионе сильное похолодание, беженцы могли погибнуть от переохлаждения.

По словам Моравецкого, польские власти располагают записями с дронов, на которых видно, что «людей с территории Беларуси вывозят на пограничные посты Беларуси, откуда их переправляют через польскую границу. <…> Это штурм польской границы».

Представитель польского МВД Мариуш Каминьски заявил, что в конце сентября, возможно, «будет принято решение о продлении чрезвычайного положения в приграничных с Беларусью районах». По его словам, на польско-белорусскую границу уже дополнительно направлено 500 военнослужащих, в скором времени там появится и дополнительная техника для патрулирования.

Главный комендант Пограничной службы Польши Томаш Прага назвал ложью появившиеся в белорусских государственных СМИ сообщения о том, что польские пограничники перетаскивали тело умершей мигрантки из Польши в Беларусь.

За минувшие выходные в страны ЕС не впустили около 700 мигрантов, которые нелегально пытались перейти границу со стороны Беларуси.

По данным Пограничной службы Польши, 18 сентября зафиксировано 324 попытки незаконного проникновения из Беларуси, 19 сентября — 276 попыток.

Государственная пограничная охрана Латвии сообщает, что 18 сентября пресечены попытки нелегального перехода со стороны Беларуси 40 иностранцев, 19 сентября — восьми.

По данным литовской Службы охраны государственной границы, 18 сентября в страну не впустили около десяти, 19-го — около 50 нелегальных мигрантов с территории Беларуси.

Delfi.lt удалось поговорить с группой афганцев, которые попали в Литву из Беларуси. Поездка «в Европу» стоила каждому 7000 долларов. Вот как описывается сам процесс перехода: «В Беларуси нас передали пограничникам. Они забрали наши паспорта, отвезли нас в какой-то лес, сказали идти вперед, „в Европу“, там нас задержат и на полгода закроют в лагере. Они думали, что мы — из Ирака, а мы — из Афганистана. Тогда они сказали, что должны кому-то позвонить. Забрали паспорта, привезли к границе в лес. <…> Мы приходили в усадьбы, говорили, что мы — мигранты. Люди вызывали полицию, нас возвращали в Беларусь. Там пограничники с оружием в руках заставляли нас возвращаться в Литву, так было не меньше пяти раз».

Миграционный кризис, спровоцированный режимом Лукашенко, неоднократно обсуждался структурами ЕС. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала действия Минска «гибридными атаками».

Минск в ответ обвиняет Запад в ксенофобии, расизме, нарушении прав беженцев, отрицая организацию нелегальной переправки беженцев в ЕС с начала лета этого года.

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