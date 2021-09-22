Что рекомендует Хельсинкская комиссия США Конгрессу и Белому дому относительно Беларуси?

В Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкской комиссии США) прошли слушания «В поисках справедливости и свободы в Беларуси». Доклады и доводы экспертов могут стать дополнительным основанием для новых санкционных решений США.

Реклама Читать далее

Видеотрансляция заседания 21 сентября велась на YouTube-канале Хельсинкской комиссии. Экспертами на заседании выступили Серж Харитонов, медиаэксперт ISANS (International Strategic Action Network for Security), экс-директор по правам человека и демократии Института Маккейна, бывший помощник Госсекретаря США по вопросам демократии, ныне старший научный сотрудник Международного университета Флориды Дэвид Крамер, представитель Координационного совета и сестра политзаключенной Марии Колесниковой Татьяна Хомич, представитель офиса Светланы Тихановской юрист Сергей Зикрацкий.

Серж Харитонов сообщил, что его доклад основывается на мониторинге белорусских государственных СМИ, которые находятся «под полным контролем Александра Лукашенко». «Во время сегодняшнего заседания я дал устные и письменные показания о применении языка вражды и призывах к насилию в медиа, которые финансируются из бюджета Республики Беларусь и контролируются самопровозглашенным президентом Беларуси. В письменной части показаний я предоставил экспертные рекомендации сети iSANS_Belarus по минимизации последствий деятельности так называемых „государственных медиа Беларуси“ и их „советников“ из РФ, — пишет в своем Telegram Серж Харитонов. — Среди прочих мер предложены полная блокировка аккаунтов контролируемых Лукашенко „чемпионов мира по призывам к насилию“ в соцсетях (в том числе аккаунты телеканалов и пропагандистов в YouTube), начало международного уголовного преследования сотрудников государственных медиа, которые открыто призывали к насилию против гражданских лиц после 9 августа 2020, а также ряд ограничительных мер против RT и кремлевской сети пропаганды за участие в поддержке вооружённого захвата власти в Беларуси в августе—декабре 2020».

Эксперт подчеркивает, что в настоящее время белорусские госСМИ транслируют кремлевскую повестку, пропагандируют идеи «русского мира»: «Россия использует свою мягкую силу для продвижения собственных интересов внутри Беларуси через белорусские государственные СМИ».

О деньгах клана Лукашенко

Дэвид Кремер призвал ввести новые санкции в отношении «кошельков белорусского режима» в странах Персидского залива. По его словам, партнеры Соединенных Штатов в Персидском заливе должны быть поставлены перед выбором: либо торговля с США, либо торговля с режимом Александра Лукашенко.

Предложение Кремера связано с имеющейся у американских властей информацией о том, что семья Лукашенко хранит в Объединенных Арабских Эмиратах доходы, которые были получены коррупционным путём.

Кремер также напомнил о миграционном кризисе на восточных границах ЕС, спровоцированном белорусским режимом.

По мнению эксперта, белорусский кризис стал тестом для стран Запада и всего демократического мира.

«При Лукашенко у Беларуси нет никаких шансов на лучшее будущее. После его ухода у страны впервые появится шанс на демократическое будущее. Новые свободные выборы возможны только после ухода Лукашенко», — сказал эксперт.

Время играет на руку Лукашенко

Татьяна Хомич считает, что сейчас время играет на руку Лукашенко: «По мере того, как режим Лукашенко приспосабливается к санкционному давлению, это давление станет новой нормой, переговорные позиции Запада неизбежно ослабнут. Во-вторых, со временем события в других странах притягивают внимание мирового сообщества, внимание к Беларуси падает».

По словам представительницы Координационного совета, постоянное внимание к событиям в Беларуси, сохранение белорусского вопроса в международной повестке позволит «периодически проверять готовность белорусских властей к переговорам и изменениям».

«Использование удобного момента для разрешения кризиса при помощи серии конструктивных переговоров с участием представителей Евросоюза и США представляется наиболее предпочтительным для всех сторон. Цель диалога — освободить всех политических заключенных и прекратить репрессии».

По информации Сержа Харитонова, на этой неделе материалы заседания Хельсинкской комиссии США будут переданы представителям Конгресса и Белого Дома для принятия дальнейших решений в отношении белорусского режима, а также его «российских партнеров и спонсоров».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться