Непредсказуемые выборы в бундестаг: кто сменит Меркель на посту канцлера и чего ждать России?

Трое основных кандидатов на пост кацлера Германии. Слева-направо: Олаф Шольц от СДПГ, Анналена Бербок от «Зеленых», Армин Лашет от блока ХДС/ХСС перед теледебатами, 19 сентября 2021 г.

В воскресенье, 26 сентября, в Германии пройдут выборы в бундестаг. По их итогам сменится канцлер и закончится 16-летняя эпоха Ангелы Меркель. Результаты выборов непредсказуемы: разрыв между основными конкурентами небольшой, а 40% избирателей не определились. За кампанией пристально следят в Евросоюзе, где опасаются длительного вакуума власти в Германии до формирования новой правящей коалиции. Что касается России, основные кандидаты, в том числе от СДПГ, придерживаются весьма жестких позиций.

Реклама Читать далее

Эти федеральные выборы в Германии называют самыми непредсказуемыми за долгое время. Через 16 лет после Герхарда Шредера канцлером Германии снова вполне может стать социал-демократ. Буквально в последние недели в лидеры предвыборной гонки неожиданно выбилась СДПГ во главе с Олафом Шольцем — нынешним вице-канцлером и министром финансов. СДПГ за август и сентябрь поднялась в рейтингах на 10%. Последние опросы прочат ей 25–26%. Умеренного социал-демократа Шольца считают наиболее вероятным сменщиком Меркель.

Кандидат в канцлеры Германии от СДПГ, вице-канцлер Олаф Шольц (по центру) на предвыборном митинге в Кельне, 24 сентября 2021 г. AFP - MARTIN MEISSNER

63-летний Шольц в политике уже не одно десятилетие. Он — бывший генеральный секретарь СДПГ и бургомистр Гамбурга. Бюрократа Шольца за «механический тон» в Германии в начале 2000-х прозвали «шольцоматом». Как отмечает DW, со временем ему удалось избавиться от карикатурного образа «робота-технократа», но общественность на долгое время потеряла к нему всякий интерес.

Впрочем, его политическая карьера продвигалась. С 2018 года он занимает пост министра финансов. Его считают эффективным антикризисным менеджером. На этих выборах он идет с предложением повысить минимальную часовую оплату труда с девяти до 12 евро. Многие в Германии видят именно в социал-демократе центристской направленности преемника Ангелы Меркель. Недавние обыски в его ведомстве по делу о возможном отмывании денег рейтингам СДПГ не навредили.

Нехватка харизмы не помешала Олафу Шольцу выбился в фавориты. А помогли ему ошибки главного конкурента — главы ХДС Армина Лашета. Раньше казалось очевидным, что «наследником» Меркель автоматически будет восприниматься 60-летний Лашет, представляющий на этих выборах консервативный блок ХДС/ХСС. Однако рейтинг консерваторов этим летом резко снизился, Лашет теряет поддержку даже в собственной партии. И хоть идейно он близок Ангеле Меркель, личностно они очень отличаются. Те, кто голосовал бы за Меркель, порой не симпатизируют Лашету.

Претендент на пост канцлера Германии от блока ХДС/ХСС Армин Лашет на предвыборном митинге в Мюнхене, 24 сентября 2021 г. AFP - THOMAS KIENZLE

Вероятно, навредили Лашету и собственным «проколы». Один из самых заметных провалов случился в середине июля. Лашет, находясь в объективах камер, смеялся на пресс-конференции, посвященной жертвам наводнения. Нужно учитывать, что Лашет возглавляет пострадавшую от стихийного бедствия землю Северный Рейн — Вестфалия. А пресс-конференция проходила там, где погибли люди. Газета Bild написала, что политик на скорбном мероприятии «дурачился, будто на карнавале». Пришлось публично извиняться.

Сейчас темпераментному, но неаккуратному представителю ХДС/ХСС прочат всего 21–23%. Это может стать историческим поражением консерваторов. Однако с учетом 40% неопределившихся, возможны сюрпризы. Тем более, что Ангела Меркель активно поддержала Лашета, особенно на финишной прямой.

Что касается «Зеленых», в ходе предвыборной кампании они практически потеряли шансы на победу. Хотя еще весной кандидатку от «Зеленых», 40-летнюю Анналену Бербок называли фавориткой. Сейчас «Зеленым» опросы не дают больше 15–17%. По репутации Бербок ударили предвыборные скандалы: обвинения в плагиате и поздно задекларированных доходах, а также приукрашенное резюме.

Так или иначе климатическая повестка была одной из главных в этой предвыборной кампании. За два дня до выборов шведская экологическая активистка Грета Тунберг выступила перед десятками тысяч сторонников в Берлине в рамках акции международного движения в защиту климата «Пятницы ради будущего». По словам Тунберг, политические партии не делают достаточно для того, чтобы переломить ситуацию с климатическими изменениями.

Шведская активистка Грета Тунберг перед зданием Рейхстага, 24 сентября 2021 г. AFP - JOHN MACDOUGALL

Дезинформация и кибератаки: в Берлине обвиняют Россию

Стоит отметить, что кандидатка от «Зеленых» Бербок стала объектом ожесточенных нападок и сексистских выпадов в соцсетях. По данным газеты Bild, Бербок, выступающая против «Северного потока-2» и призывавшая усилить давление на Россию из-за Украины, стала мишенью клеветнической кампании, организованной Кремлем.

Кандидат в канцлеры Германии от «Зеленых» Анналена Бербок на предвыборном митинге в Дюссельдорфе, 24 сентября 2021 г. AFP - INA FASSBENDER

В сентябре правительство ФРГ формально обвинило Россию в кибератаках перед парламентскими выборами. В Берлине не сомневаются, что за действиями хакерской группировки Ghostwriter, совершавшей атаки, стоит российская военная разведка. В МИД Германии заявили, что в преддверие выборов предпринимались попытки получить доступ к паролям депутатов бундестага и земельных парламентов. Власти ФРГ считают, что это могло делаться, чтобы подготовить кампанию по дезинформации. С аналогичными обвинениями в адрес России выступили накануне в Евросоюзе.

Что касается позиций в отношении России кандидата от ХДС/ХСС Армина Лашета, он требовал освободить Навального и призывал отправить за решетку причастных к покушению на российского оппозиционера. При этом он поддерживает проект «Северный поток-2», но указывает, что Берлин выступит за европейские санкции против Москвы, если РФ использует газопровод для агрессивного давления на Украину.

В случае победы СДПГ, исторически приверженной курсу на сближение с Москвой, властям РФ будет особо нечему радоваться. Линия Олафа Шольца в отношении России довольно жесткая. Шольц резко критиковал Москву за аннексию Крыма, войну на востоке Украины и подавление инакомыслия внутри страны. Что касается отравления Алексея Навального, Шольц заявил, что речь идет о шокирующей попытке заставить замолчать борца за демократию.

К тому же, как замечает опрошенный DW эксперт Германского общества внешней политики Штефан Майстер, технократ Олаф Шольц по характеру сильно отличается от Герхарда Шредера, и Шольц явно не тот человек, который будет «сидеть в сауне с Путиным» и «поддерживать мужскую дружбу».

Месяцы переговоров?

Возможное третье место «Зеленых» для их сторонников выглядит как провал на фоне растущего запроса на экологические преобразования. Но партия может сыграть ключевую роль в формировании будущего правительства. «Зеленые» предпочли бы сформировать коалицию с социал-демократами. В этом случае германские консерваторы впервые с 2002 года могут уйти в оппозицию. Но «Зеленые» не исключают и сотрудничество с ХДС/ХСС.

Есть еще одна партия, которая может сыграть решающую роль — либералы, которым опросы прочат порядка 12% голосов. Судя по опросам, для формирования коалиции потребуется союз трех партий.

Не исключен и решительный поворот влево: «красно-зеленая» коалиция, в состав которой войдут СДПГ, левая Die Linke и «Зеленые». Блок ХДС/ХСС в своей предвыборной агитации использует эту перспективу как «пугало» для мобилизации правого электората за Лашета. Так, Ангела Меркель сослалась именно на такой, негативный, с ее точки зрения, сценарий, призвав голосовать за своего однопартийца.

Стоить отметить, что сейчас все германские партии отказываются от коалиции с крайне правыми из «Альтернативы для Германии» (АдГ), которые могут получить около 11%.

Вариантов правящей коалиции может быть множество, на данный момент четко не вырисовывается ни один. Вполне возможно, что переговоры затянутся на месяцы. На это время Ангела Меркель и ее правительство будут заниматься текущими делами. В прошлый раз, в 2017 году, на переговоры ушло пять месяцев. Таким образом, Ангела Меркель технически сможет оставаться канцлером еще в 2022 году.

Среди основных вызовов, которые будут стоять перед будущим правительством Германии — экологический переход, выстраивание политики по отношению к России и Китаю, цифровизация, борьба с социальным неравенством, а также демографическая проблема старения населения.

Европа и Франция следят за кампанией в Германии

За формированием правящей коалиции в Германии будут с пристальным вниманием следить в Евросоюзе. От этого будет во многом зависеть и будущее франко-германской пары, которая была и остается основным мотором евроинтеграции.

Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель в Ахене подписали договор о расширении сотрудничества в дополнение к действующему с 1963 года Елисейскому договору REUTERS/Thilo Schmuelgen

«Вес» Франции в Европейском союзе вскоре вырастет, поскольку будущий канцлер Германии, очевидно, не будет иметь такого влияния, как Ангела Меркель, считает Александр Робине-Боргомано, заведующий германской программой в Институте Монтеня — французском аналитическом центре.

Впрочем, Франция скорее всего на этом фоне столкнется с проблемами. В первой половине 2022 года Франция будет председательствовать в Совете ЕС. Для реализации своей европейской повестки Парижу потребуется союз с Берлином, который из-за переговоров внутри Германии может задержаться. Нужно учитывать еще и время на «притирку» с новой командой. К тому же первоочередными делами после создания нового германского правительства, вероятно, станут дела внутренние. А там недалеко и до президентских выборов в самой Франции, которые состоятся в апреле 2022 года. Тут ждать придется уже Германии.

В Париже не афишируют каких-либо преференций между двумя основными претендентами на пост канцлера. Оба позиционируют себя наследниками курса Ангелы Меркель и оба «совместимы» с нынешним президентом Эмманюэлем Макроном, считают в Париже. Армин Лашет — наследник «рейнской традиции франко-германской (пары)», как в свое время Гельмут Коль. Глава министерства финансов Олаф Шольц вместе со своим французским коллегой Брюно Ле Мэром — авторы плана постковидного восстановления европейской экономики.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться