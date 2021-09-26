Большинство участников референдума в Швейцарии поддержали закон об однополых браках

Согласно предварительным результатам прошедшего в субботу, 25 сентября, референдума, 64% граждан страны проголосовали за легализацию «брака для всех».

Швейцария легализует однополые браки. Согласно предварительным результатам прошедшего в субботу, 25 сентября, референдума, 64% граждан страны проголосовали за легализацию «брака для всех». Однополые семьи получат также право усыновлять детей. Против выступали правые популисты и религиозные организации.

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Результаты референдума превзошли данные последних социологических опросов, которые предсказывали 55% голосов «за». Как пишет швейцарская газета Le Temps, ответ «да» получил большинство голосов во всех «католических кантонах», несмотря на оппозицию конференции католических епископов.

Изначально инициатором проведения референдума по вопросу однополых браков выступала консервативная «Швейцарская народная партия» (SVP) и другие мелкие клерикальные движения. После принятия закона о гомосексуальных браках в Швейцарии в Западной Европе останутся только три страны, не легализовавшие однополые браки, — это Италия, Греция и Лихтенштейн.

Граждане Швейцарии и до этого дня могли регистрировать свои однополые союзы, это называлось «зарегистрированное партнерство». Ежегодно таким образом «узаконивали» свои отношения около 700 пар. Участники таких союзов имели большинство прав граждан, состоящих в гетеросексуальных браках, однако не могли совместно усыновлять детей.

Со вступлением закона в силу, однополые пары смогут совместно усыновлять детей, а женские супружеские пары получать доступ к донорству спермы. Обе женщины при этом будут считаться признанными матерями ребенка. При этом в Швейцарии запрещено суррогатное материнство и донорство яйцеклеток, так что мужским супружеским парам остается только процедура усыновления.

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