В Германии социал-демократы одержали победу на выборах в бундестаг

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) одержала победу на выборах в бундестаг, набрав 25,7% голосов. По официальным предварительным подсчетам, Христианско-демократический / Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) набрал 24,1%. Голосование проходило в воскресенье, 26 сентября. Явка составила 76%.

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В бундестаге 735 кресел. СДПГ и ХДС/ХСС получат 206 и 196 кресел соответственно, «Зеленые» —118 мест, Свободная демократическая партия — 92 места, партия «Альтернатива для Германии» — 83, «Левые» — 39, 45, Союз южношлезвигских избирателей — 1.

Так как по итогам голосования партиям не удалось набрать более 50% голосов, им придется идти на создание коалиции. Агентство Reuters сообщает, что СДПГ не намерено вступать в союз с ХДС/ХСС. Об этом завил лидер партии Олаф Шольц. Он надеется сформировать коалицию с «Зелеными» и Свободной демократической партией, так как, по его словам, количество голосов, набранных этими партиями, свидетельствует о желании отправить ХДС/ХСС в оппозицию после 16 лет пребывания у власти. Шольц также отметил, что надеется завершить формирование коалиции к католическому Рождеству.

Лидеры СДПГ и ХДС/ХСС заявили о готовности сформировать новое правительство Германии во главе со своими партиями. По мнению Шольца, итог голосования говорит о том, что избиратели дали СДПГ мандат на формирование правительства. Армин Лашет в свою очередь пообещал сделать все возможное, чтобы правительство было сформировано с ХДС/ХСС во главе.

Важную роль в формировании коалиции могут сыграть «Зеленые», которые незадолго до выборов говорили о том, что предпочли бы вступить в союз с социал-демократами, однако не исключали и сотрудничества с ХДС/ХСС.

От того, какая именно коалиция будет сформирована, зависит и то, кто станет новым канцлером Германии. На пост претендуют глава земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет (ХДС/ХСС), нынешний вице-канцлер и министр финансов Германии Олаф Шольц от СДПГ и лидер «Зеленых» Анналена Бербок. Наиболее вероятной называют кадидатуру Шольца. Действующий канцлер Ангела Меркель продолжит занимать свой пост до тех пор, пока не будет сформирована коалиция.

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