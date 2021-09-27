Лидер сторонников независимости Каталонии Пучдемон временно вернулся в Бельгию

Лидер сторонников независимости Каталонии Карлес Пучдемон в понедельник, 27 сентября, временно вернулся в Брюссель. 24 сентября он был задержан итальянскими властями на Сардинии, затем ему разрешили вернуться в Бельгию при условии, что к 4 октября лидер каталонских сепаратистов вернется в Италию на судебные слушания по вопросу о его выдаче Испании.

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23 сентября Пучдемон прибыл на Сардинию для участия в международной выставке и фестивале каталонской культуры Adifolk. Его задержали в аэропорту города Альгеро. Как сообщала El Pais, полиция взяла его под стражу на основании ордера Верховного суда Испании, выданного еще в октябре 2019 года. Мадрид требует экстрадиции Пучдемона.

27 сентября AFP со ссылкой на адвоката Пучдемона Гонсало Бойе сообщило, что лидер сторонников независимости Каталонии вернулся в Брюссель, но лишь на время: Пучдемон является депутатом Европарламента, в Бельгии он посетит заседание комитета по внутренней торговле, а к 4 октября должен опять отправиться в Италию на слушание об экстрадиции.

Карлес Пучдемон проживает в Бельгии с октября 2017 года, там он укрылся от испанских властей после референдума о независимости Каталонии. По данным организаторов референдума, отделение региона поддержали порядка 90% избирателей, однако власти Испании не признали его результатов, а президента Женералитета (высшего органа самоуправления автономии) Пучдемона обвинили в подстрекательстве к мятежу и растрате бюджетных средств. Его заочно приговорили к 13 годам лишения свободы.

Политик уехал в Бельгию, где в 2019 году избрался депутатом Европейского Парламента, что обеспечило ему иммунитет и позволило Брюсселю не выдавать его Мадриду. Но летом Европарламент принял решение лишить Пучдемона депутатского иммунитета. Это решение оспаривается.

Адвокат Пучдемона Гонсало Бойе утверждает, что действие запроса Мадрида на экстрадицию так же не действует, так как было приостановлено решением Суда Европейского союза.

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