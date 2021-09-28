Греция заказала у Франции три военных фрегата после покупки самолетов Rafale

Франция и Греция объявили о дальнейшем расширении сотрудничества в сфере обороны в ходе визита в Париж греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса. Во вторник, 28 сентября, он подписал с президентом Эмманюэлем Макроном контракт на покупку трех французских фрегатов для греческих ВМС. Ранее Афины закупили у Франции 24 боевых самолета Rafale. Греция проводит программу модернизации своих вооруженных сил в условиях напряженности в отношениях с Турцией в регионе Средиземноморья.

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Контракт на покупку Грецией трех французских фрегатов класса Belharra подписали во вторник, 28 сентября, в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон и греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис. Военные корабли будут построены во Франции на верфях судостроительного концерна Naval Group. В контракт включен опцион на покупку четвертого военного фрегата. Сумма заказа составляет порядка 3 млрд евро, сообщил агентству Reuters источник в греческом правительстве.

AFP напоминает, что Греция еще в прошлом году объявила тендер на покупку для своих ВМС 4 новых фрегатов, а также модернизацию своих фрегатов класса Hydra. Помимо французской Naval Group, в тендере участвовали немецкая компания TKMS, голландская Damen, итальянская Fincantieri и американский концерн Lockheed Martin.

В январе этого года Греция заключила с Францией контракт на закупку 18 боевых самолетов Rafale (€2,5 млрд). В сентябре греческий премьер Мицотакис объявил о намерении купить дополнительно еще шесть самолетов. Программу модернизации вооружений Греция проводит на фоне напряженных отношений с Турцией в Средиземноморье. 2020 год был отмечен многочисленными действиями Турции, которые в ЕС назвали «провокационными». Франция решительно поддержала Грецию в момент обострения напряженности, в том числе своим военным присутствием в регионе.

Франция, Греция и система обороны ЕС

Объявляя о новом соглашении, президент Макрон приветствовал «углубление франко-греческого сотрудничества в стратегических вопросах, во внешней политике и военной сфере». Французский лидер также назвал это партнерство «первым смелым шагом на пути к европейской стратегической автономии».

О необходимости построения в Евросоюзе собственной системы обороны (независимой от США) вновь настойчиво напомнили в Париже после скандала с внезапным отказом Австралии от контракта на постройку французских подводных лодок. Разрыв контракта на сумму €56 млрд последовал за объявлением о создании нового партнерства по безопасности и обороне (пакт AUKUS) между США, Великобританией и Австралией в Индо-Тихоокеанском регионе.

Комментируя кризис в отношениях Франции и США, Эмманюэль Макрон в этот вторник вновь напомнил о насущной необходимости создания в Европейском союзе собственной системы обороны для защиты своих стратегических интересов.

«Европейцы должны распрощаться с наивностью», — отметил Макрон на совместной пресс-конференции с греческим премьером Мицотакисом. По его словам, «уже более десяти лет Соединенные Штаты сосредоточены на самих себе, а их стратегические интересы переориентируются на Китай и Тихоокеанский регион». В условиях усиливающегося давления извне, со стороны других «держав», Европа должна «реагировать, показать, что у нее тоже есть сила и способность себя защитить». Макрон указал, что собственная система обороны ЕС «не является альтернативой или заменой альянса с США», речь идет о создании сильной «европейской составляющей в рамках НАТО».

Французский военный фрегат класса Belharra . DCNS/AFP/Archivos

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