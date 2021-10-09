Франция и Германия потребовали от Польши соблюдения общих европейских правил после того, как Конституционный суд Польши заявил о примате польской Конституции над законами Евросоюза. Это решение вызвало бурную критику в Евросоюзе.

Реклама Читать далее

Конституционный суд Польши в четверг, 7 октября, заявил о превосходстве польской Конституции над законодательством Евросоюза. Некоторые положения законодательства ЕС противоречат Конституции Польши, постановил суд. Запрос инициировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Как поясняло «Радио Польша», польский КС постановил, что европейское право имеет приоритет над польскими законами только в области переданных Варшавой компетенций. Ситуация, в которой ЕС будет создавать правовые нормы, выходящие за рамки этих компетенций и их преимущество, означала бы потерю Польшей суверенитета.

КС Польши заявил о неконституционности ряда европейских законов, в частности тех, которые предоставляют национальным судам право контролировать законность назначения судей президентом страны и решений Национального судебного совета о назначении судей.

«Приверженность общим ценностям и правилам»

Это постановление вызвало резкую критику в Европейском союзе. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что глубоко обеспокоена решением польского суда и поручила службам комиссии «тщательно и оперативно» проанализировать его, чтобы «определиться с дальнейшими шагами».

Она подчеркнула, что все постановления Европейского суда обязательны для всех органов власти государств-членов ЕС, включая национальные суды, а право ЕС имеет приоритет над национальным законодательством, включая положения Конституций. «Мы используем все полномочия, которыми мы располагаем по Договорам, чтобы обеспечить это», — заявила глава Еврокомиссии.

"The EU is a community of values and laws. This is what binds our Union together and makes it strong. We will uphold the founding principles of our Union's legal order."



Full President @vonderleyen statement following yesterday's ruling of the Polish Constitutional Tribunal ↓ pic.twitter.com/4a0VX45UbI — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) October 8, 2021

Главы МИД Франции и Германии в совместном заявлении потребовали от Польши соблюдать европейские правила. «Принадлежность Европейскому союзу идет вкупе с полной и безоговорочной приверженностью общим ценностям и правилам, — подчеркнули Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас. — Их соблюдение ложится на каждое государство-член (ЕС), а следовательно и на Польшу, занимающую важное место в Европейском союзе».

Подчеркивается, что речь идет не только о моральных, но и о юридических обязательствах. «В этом контексте мы вновь заявляем о поддержке Еврокомиссии, чтобы она, как хранительница договоров, гарантировала соблюдение европейского права», — говорится в коммюнике.

Реформа судебной системы

В основе нынешнего кризиса — польская реформа судебной системы, которая уже несколько лет встречает критику Брюсселя. В Европейском союзе считают, что правящая в Польше консервативная партия «Право и справедливость» пытается установить прямой контроль государства на судами.

В 2020 году в Польше вступил в силу закон о судах, запрещающий судьям устанавливать или оценивать «законность назначения других судей», а также заниматься общественной деятельностью. В апреле 2020 года Еврокомиссия инициировала новую штрафную процедуру против Варшавы, а затем обратилась в Европейский суд в Люксембурге.

В марте суд Европейского союза вынес постановление, согласно которому поправки к закону о Национальном судебном совете в Польше могут нарушать законодательство ЕС. В польском Минюсте усмотрели в этом атаку на суверенитет страны. Премьер Матеуш Моравецкий обратился в Конституционный суд с требованием проверки.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться