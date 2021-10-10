СМИ: Германия расследует причастность Лукашенко к переправке мигрантов

После прибытия мигрантов в Минск их, в основном, перевозят к польской границе. Из-за этого в Польше ввели чрезвычайное положение. На фото: польские силовики на границе с Беларусью.

В Германии, по данным СМИ, расследуют причастность самопровозглашенного правителя Беларуси к контрабандной переправке мигрантов. «Для властей Германии ясно: белорусский диктатор Александр Лукашенко хочет шантажировать отменой санкций посредством организованной государством контрабанды», — сообщило немецкое издание Bild am Sonntag (BamS).

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Официального подтверждения информации о расследовании пока нет, отмечает радиостанция DW, но издание Bild am Sonntag дало ее со ссылкой на источники — в материале, который вышел под заголовком «Немецкие прокуроры охотятся за диктатором Беларуси».

По информации газеты, «в настоящее время немецкие власти ведут расследование против Лукашенко как организатора».

«Все больше и больше мигрантов прибывают в Германию через Беларусь: только в прошлую пятницу федеральная полиция обнаружила 291 несанкционированный въезд на немецко-польской границе. Большинство из них были молодые люди из Ирака и Сирии», — пишет BamS, отмечая, что с августа через Беларусь в ФРГ прибыло почти 4000 беженцев.

«Долгое путешествие в Германию начинается в аэропортах Багдада и Эрбиля (Ирак), Дубая (Объединенные Арабские Эмираты), Бейрута (Ливан), Аммана (Иордания), Стамбула (Турция), а с середины сентября 2021 года — Дамаска (Сирия) с белорусскими студенческими визами», — сообщает издание. И отмечает, что по прибытии в Минск «местные пограничники или милиция вывозят людей в основном к польской границе».

По данным журналистов, за пособничество в нелегальном пересечении границы каждый мигрант платит белорусской стороне около 4000 евро.

Напомним, в конце сентября на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке президенты Польши, Литвы и Латвии возложили на белорусский режим ответственность за миграционный кризис на границе Евросоюза.

11 сентября канцлер Германии Ангела Меркель призвала Беларусь помочь мигрантам, а не отправлять их через границу, назвав эти действия «гибридными атаками». Заявление было сделано во время визита Меркель в Польшу, где из-за миграционного кризиса ввели чрезвычайное положение в граничащих с Беларусью районах.

В свою очередь, самопровозглашенные белорусские власти обвиняют страны ЕС в бесчеловечном обращении с мигрантами, опуская информацию о маршруте беженцев к европейским границам.

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