В Италии по подозрению в киберпреступлениях арестована гражданка России

40-летняя россиянка была арестована в понедельник, 11 октября, в Генуе (северо-запад Италии) за принадлежность к международной группе, обвиняемой в клонировании банковских карт и переводе украденных денежных средств в криптовалюту. Об этом сообщает France-Presse со ссылкой на итальянские власти.

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«В повседневной жизни она была матерью тихого семейства, но на самом деле за ее кажущейся обычностью скрывался хакер: она была компьютерным инженером со страстью к преступной деятельности и к криптовалюте», – цитирует агентство заявление итальянской полиции.

Далее объясняется, что женщина подделывала документы и крала денежные накопления у жертв, используя клонированные банковские карты, а затем использовала эти деньги для покупки смартфонов нового поколения или современного компьютерного оборудования. Эта техника впоследствии отправлялась в Россию другим членам преступной группировки или перепродавалась через интернет-магазины, говорится в заявлении. Заработанные таким образом средства «шли на покупку криптовалюты», – заявляет далее полиция.

При обыске в доме россиянки полиция изъяла в сотни кредитных карт и большое количество компьютерного оборудования. Личность ее не разглашается.

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