В Норвегии мужчина с луком и стрелами убил пять человек. Полиция заявила о теракте

Полиция работает рядом с местом, где мужчина убил несколько человек, в Конгсберге, Норвегия

В Норвегии жертвами мужчины, вооруженного луком и стрелами, стали не менее пяти человек. Атака произошла в небольшом городе Консберг в 80 километрах от Осло. Подозреваемого удалось задержать за полчаса — как сообщили власти, речь идет от 37-летнем гражданине Дании, недавно принявшем ислам. Полиция вначале не уточняла его мотивы, а после заявила о вероятном теракте.

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В Норвегии мужчина, вооруженный луком и стрелами, убил пять человек. Преступник использовал «лук и стрелы» для совершения убийств, однако при себе у подозреваемого было и другое оружие, пишет Le Monde со ссылкой на представителей властей. Стрелял ли он только из лука, как сообщил ряд СМИ, неизвестно.

По предварительным данным, подозреваемый действовал один. Его удалось задержать примерно через 30 минут после первой атаки.

Первыми схватить его попытались патрульные, не имевшие при себе оружия, однако преступник выстрелил в них и убежал. Задержать мужчину смогли только вооруженные полицейские, которые открыли стрельбу в воздух.

Полиция Норвегии не уточняет имя подозреваемого. Известно лишь, что речь идет о 37-летнем гражданине Дании, который принял ислам и мог быть «радикализован». По данным СМИ, он уже был судим за покупку наркотиков, ограбления и угрозу убийством. Днем в четверг полиция предварительно подтвердила версию теракта, однако объявила о продолжении расследования.

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