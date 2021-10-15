Авиакомпания ALITALIA закрылась после 75 лет существования

Крупнейшая итальянская авиакомпания ALITALIA прекратила существование. Накануне, в четверг, 14 октября, она совершила последний полет.

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ALITALIA ликвидирована в рамках процедуры банкротства, сообщает BFMTV. «Ничего удивительного, если знать, что компания, находящаяся под опекой государственного управления с 2017 года, теряла 2 миллиона евро в день еще до (коронавирусного) кризиса. В период с 2000 по 2020 год ее убытки составили 11,4 миллиарда евро, а итальянским налогоплательщикам в последние годы пришлось выложить 13 миллиардов евро, чтобы удержать его на плаву. Напрасно», — рассказала телекомпания.

С 15 октября вместо ALITALIA полеты осуществляет созданная в процессе реорганизации компания Italia Transport Aereo (ITA). Она возьмет в штат лишь 2700 из 10200 бывших сотрудников Alitalia.

Первый полет новой авиакомпании состоялся сегодня в 6.30 утра, это был рейс из Милана в Рим.

Alitalia совершила последний рейс вечером 14 октября по маршруту Кальяри — Рим.

Компания существовала c 1946 года. С 2014 года, как уточняет издание «Медуза», Alitalia формально перестала быть итальянским национальным авиаперевозчиком, когда 49% ее акций были переданы Etihad Airways (национальный перевозчик ОАЭ). В 2017 году в компании Alitalia ввели чрезвычайного управления. Решение о прекращении ее деятельности было принято на фоне падения авиаперевозок из-за коронавируса.

Большинство сотрудников ликвидированной компании потеряли работу. На фото: работники Alitalia проводят демонстрацию у итальянского парламента 10.09.2021. В этот день наблюдательный орган ЕС по вопросам конкуренции разрешил вливание государственных средств Италии в нового перевозчика ITA и заявил, что компания не будет привлечена к ответственности за «незаконную государственную помощь», оказанную ее предшественнице Alitalia. AP - Mauro Scrobogna

Для тех, кто ранее купил билеты Aliatalia на даты после 14 октября компания предлагает возмещение.

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