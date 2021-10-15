В Великобритании депутат правящей партии скончался после нападения

Дэвид Амесс был депутатом британского парламента с 1983 года.

15 октября депутат парламента Великобритании от правящей Консервативной партии Дэвид Эмесс скончался после ножевых ранений. На Эмесса напал неизвестный во время встречи депутата с избирателями в городе Ли-он-Си, расположенном неподалеку от Лондона.

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Встреча проходила в методистской церкви Белфэрс. В ходе встречи в церковь ворвался мужчина с ножом и несколько раз ударил депутата.

На место происшествия прибыли медики, которые оказали первую помощь Дэвиду Эмессу, но он вскоре скончался от полученных ранений.

Как сообщает AFP, местная полиция заявила о задержании одного человека, подчеркнув, что «больше никого не ищет».

Как сообщает AFP, местная полиция заявила о задержании одного человека, подчеркнув, что «больше никого не ищет», так как считает, что он действовал в одиночку.

Би-би-си, со ссылкой на полицию графства Эссекс сообщает, что по подозрению в убийстве арестован 25-летний мужчина.

Сэр Дэвид Эмесс, отец пятерых детей, на протяжении 38 лет был рядовым, но весьма заметным членом Консервативной партии, отмечает радиостанция. Эмесс впервые стал депутатом еще в 1983 году.

Это уже второе убийство депута британского парламента за последние пять лет.

В июне 2016 года была убита депутат от Лейбористской партии 41-летняя Джо Кокс.

Сегодня в благотворительном фонде имени Джо Кокс, созданном сразу после ее гибели, откликнулись на гибель депутата Эмесса: «В это тяжелое время мы всей душой болеем за него и за семью».

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