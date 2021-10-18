Посол Франции покинул Беларусь по требованию Минска

Посол Франции в Беларуси Николя де Буйан де Лакост в воскресенье, 17 октября, покинул страну по требованию белорусского МИД

Посол Франции в Беларуси Николя де Буйан де Лакост в воскресенье, 17 октября, покинул страну по требованию белорусского МИД. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя дипломатической миссии.

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Белорусский МИД предписал французскому послу покинуть страну до понедельника, 18 октября, сообщили в посольстве. Представитель дипмиссии не сообщила, как МИД Беларуси обосновал свое решение.

Советник лидера белорусского гражданского общества Светланы Тихановской Франак Вячорка у себя в твиттере отметил, что французский посол не вручал верительных грамот Александру Лукашенко, а также публично высказывался о нарушениях прав человека.

Издание «Наша Нива» также пишет о том, что требование Минска связано с нежеланием Парижа вручать верительные грамоты Александру Лукашенко.

Сообщалось, что посол Франции в декабре 2020 года вручил «фигуративную копию» верительных грамот министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею.

Незадолго до этого, 13 октября, посол Франции встречался с представителями общественной организации «Говори правду», которую несколько недель назад власти Беларуси лишили аккредитации.

Де Лакост возглавлял французское посольство в Беларуси с 2020 года.

По информации belsat, в Минск вернули посла в Париже Игоря Фесенко.

Франция, как и другие страны Европейского союза, не признала переизбрание Александра Лукашенко на шестой срок. ЕС ввел ряд санкций в отношении белорусского режима в связи с подавлением мирных продемократических протестов и репрессий в отношении оппозиции, СМИ и НКО. Все лидеры белорусской оппозиции на данный момент или за решеткой, или в вынужденном изгнании.

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