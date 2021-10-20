«За свободу мысли»: премию имени Сахарова присудили Навальному

Европарламент присудил российскому политику и политзаключенному Алексею Навальному премию имени Андрея Сахарова «За свободу мысли». Об этом сообщил телеканал «Дождь».

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Телеканал сослался на заявление, которое сделал в твиттере депутат Европарламента Андрюс Кубилюс.

Как сообщает «Настоящее время», кандидатуру Навального выдвинули крупнейшая фракция Европарламента — Европейская народная партия, а также третья по числу депутатов фракция либералов «Обновить Европу».

Формулировка: «за его мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека». Они также назвали назвали Навального «главным политическим оппонентом» президента России Владимира Путина.

Европарламент присудил Алексею Навальному премию имени Андрея Сахарова «За свободу мысли» pic.twitter.com/G5y9ORege6 — RFI на русском (@RFI_Ru) October 20, 2021

Напомним, ранее сегодня стало известно о том, что во Франции адвокаты принали решение подать апелляцию на решение французского следственного судьи о прекращении дела по иску братьев Навальных к компании Yves Rocher. Братья обвинили компанию в «ложном доносе».

«Ложным доносом» сам Алексей Навальный называл заявление теперь уже бывшего главы российского отделения Yves Rocher Брюно Лепру, которое тот написал в декабре 2012 года на имя главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Это заявление стало формальным поводом для начала «дела Ив Роше». По этому делу уже отсидел 3,5 года в колонии Олег Навальный, а с января находится в заключении Алексей.

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