Белорусское объединение рабочих объявило общенациональную забастовку

Белорусское объединение рабочих заявило, что требования движения, выдвинутые властям Беларуси 30 августа, не выполняются. С 1 ноября 2021 года БОР остановит «производства по всей стране, пока каждое из десяти требований не будет выполнено».

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Главными требованиями Белорусского объединения рабочих являются прекращение политических репрессий; повышение зарплат; начало переговоров о мирной передаче власти демократическим силам с участием рабочих лидеров; соблюдение конституционных прав граждан; обеспечение доступа к вакцинации от COVID-19; нормализация отношений с соседними странами и прекращение «гибридной войны» с Западом с привлечением нелегальных мигрантов.

Объединение возглавляет Сергей Дылевский, член президиума Координационного совета, бывший работник Минского тракторного завода, один из лидеров рабочих выступлений против итогов президентских выборов 2020 года и насилия властей на мирных акциях протеста. После административного ареста в августе 2020 года Дылевский покинул страну.

«Пора рабочим взять будущее в свои руки. Мы не имеем права тянуть дальше, пока наши родственники, друзья и соратники сидят в тюрьмах, пока наши матери и сестры, братья и отцы погибают в переполненных больницах от коронавируса. (…) Мы не можем допустить, чтобы нашу страну продали, подписав интеграционные карты! Мы готовы изменить нашу страну, мы готовы сказать „Хватит над нами издеваться”, мы готовы вбить последний гвоздь в крышку гроба режима! Мы, Белорусское объединение рабочих, объявляем начало общенациональной забастовки с 1 ноября 2021 года! Мы остановим производства по всей стране, пока каждое из десяти требований не будет выполнено!» — говорится в заявлении БОР от 25 октября.

«Прекратим кормить режим, прекратим ходить на работу! Останемся дома. Так мы отстоим нашу страну, вернем в нее закон и справедливость. Только так мы защитим себя и своих близких от эпидемии, которая обрушилась на наш дом. Режим слаб и беспомощен как никогда, санкции добивают луканомику, еще не вступив в полную силу! Но главная надежда на вас. Только вместе мы вернем власть в стране народу!»

Последняя попытка провести общенациональную забастовку состоялась 26 октября 2020 года — тогда к ней призвала белорусский демократический лидер, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, после выборов вынужденно покинувшая Беларусь. Забастовка не стала общенациональной, тем не менее, была заметной — бастовали некоторые крупные госпредприятия, на проходных активистов задерживали силовики; у Парка высоких технологий митинговало около тысячи человек — собравшихся дважды разгонял ОМОН; многие предприятия частного сектора в этот день не работали. Впоследствии частники, поддержавшие забастовку, либо закрыли свой бизнес под давлением властей, либо продали его и покинули страну из-за преследования. 12 февраля Александр Лукашенко рассказал участникам Всебелорусского народного собрания, что лично распорядился закрыть частные предприятия, которые прекратили работу на один день 26 октября.

«Из-за рубежа даже не мерзавцы, а мерзавчики обратились. В понедельник какой-то был день солидарности. В Минске около 200 предприятий таких закрылись. В знак солидарности. И кто они? Дефицитные у нас? Отдельные торговые точечки, кафешки и прочее. Как я должен был поступить? Я предупредил Комитет госконтроля: закрылись — не мы закрывали, чтобы ни одно не открылось. Каждый должен думать головой», — заявил тогда Лукашенко.

Отдельные выступления рабочих на крупных государственных предприятиях, начавшиеся сразу после выборов 9 августа 2020 года, также не смогли перерасти в общенациональную стачку. Рабочих задерживали, садили на сутки административного ареста, им угрожали и возбуждали против них уголовные дела. 22 августа на пике уличных протестов Александр Лукашенко на провластном митинге в Гродно заявил: «Я прошу губернаторов, председателей исполкомов, если кто-то не хочет работать — не заставляйте. Не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим. Но если предприятие не работает — с понедельника замок на ворота. Остановим».

Часть актива рабочего движения Беларуси покинула страну

21-23 сентября этого года прошли обыски у активистов «Рабочага руху» («Рабочего движения»), инициативы, близкой к штабу Тихановской. 13 человек — представители стачкомов «Гродно Азот», Белорусского металлургического завода, «Нафтана» и Белорусской железной дороги — арестованы. Им грозит до 15 лет по статьям УК Беларуси «Измена государству» и «Создание экстремистского формирования». По информации белорусских государственных СМИ, представители инициативы якобы под контролем американских и литовских спецслужб готовили забастовки и диверсии. Арестованные активисты признаны правозащитниками политическими заключенными.

На сегодняшний день в Беларуси, по информации закрытого властями правозащитного центра «Весна», насчитывается 815 политзаключенных.

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