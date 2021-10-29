Власти Беларуси объявили Nexta, Nexta Live и Luxta «экстремистским формированием»

МВД Беларуси объявило «группу граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность» через оппозиционные режиму Лукашенко телеграм-каналы Nexta, Nexta Live и Luxta «экстремистским формированием». Деятельность этой «группы» граждан запрещена, заявляет МВД. Подписчикам этих каналов ведомство грозит уголовной ответственностью.

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Ранее представитель МВД Беларуси заявил, что в случае признания интернет-ресурсов «экстремистским формированием» уголовная ответственность по ст. 361–1 УК грозит не только их создателям, но и подписчикам. Статья предусматривает до семи лет лишения свободы.

При этом представитель МВД комментирует порядок действий, предусмотренный постановлением Совмина № 575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма». В постановлении, опубликованном 14 октября, об уголовной ответственности за подписку на телеграм-каналы ничего не говорится.

У телеграм-каналов Nexta, Nexta Live и Luxta сотни тысяч подписчиков. Только на Nexta Live подписаны 925 тысяч пользователей телеграма.

В белорусском реестре «экстремистских материалов» множество телеграм-каналов и чатов, в том числе телеграм-канал лидера белорусского гражданского общества Светланы Тихановской и материалы TUT.by. Как утверждают в МВД, подписчикам этих ресурсов грозит административная ответственность в случае, если они «оказывают поддержку в популяризации канала», например репостами.

Отмечается, что на фоне сообщений об уголовной ответственности для подписчиков каналов, распространяющих «экстремистские материалы», Nexta Live потерял десятки тысяч подписчиков за две недели. В МВД Беларуси заявляют, что уголовная ответственность грозит только подписчикам «экстремистских формирований».

Телеграм-каналы Nexta, Nexta Live и Luxta в ответ заявили, что считают «экстремистскими формированиями» МВД, КГБ и телеграм-каналы белорусских пропагандистов — «за убийства, пытки, насилие и разжигание розни».

На Западе Александра Лукашенко не признают легитимным президентом Беларуси. После непризнанных выборов Европейский союз ввел несколько пакетов санкций против режима Лукашенко. По данным правозащитников, в Беларуси уже 833 политзаключенных.

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