Молдова договорилась с «Газпромом» о поставках газа еще на пять лет. Детали контракта не сообщаются

Правительство Молдовы продлило договор с российской компанией «Газпром» о поставках газа на пять лет. Все детали контракта не сообщаются. Неделю назад в Молдове объявили режим чрезвычайного положения из-за кризиса в газовой сфере.

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Переговоры между делегацией Молдовы и «Газпромом» завершились в Петербурге вечером в пятницу, 29 октября. «Стороны достигли договоренности по формуле цены, аудиту долга „Молдова-газ“ и последующему диалогу о выплатах», — сообщил пресс-секретарь МИД Молдовы Даниэл Водэ.

Он отметил, что соглашение включает продление предыдущего контракта между компаниями «Газпром» и «Молдова-газ» еще на пять лет «на основе формулы цены, предложенной молдавской стороной». Поставки природного газа начнутся с 1 ноября, добавил Водэ.

Цена на ноябрь по новому контракту составит примерно 450 долларов за кубометр, написал в фейсбуке министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну. Это ниже сентябрьской цены (порядка $790 за 1 тыс. куб. м.), а также почти в два раза ниже текущей рыночной ($915 за 1 тыс. куб. м.). Впоследствии, по словам Спыну, цена будет корректироваться.

В «Газпроме» отметили, что контракт продлен «на взаимовыгодных условиях». О деталях договора молдавская сторона пообещала сообщить 1 ноября.

В МИД Молдовы напомнили, что в октябре страна получила недостаточные объемы российского газа. Предыдущий контракт истек 30 сентября. В октябре Молдова получала газ про краткосрочному контракту на месяц «с трехкратным увеличением цены», — отметил представитель МИД Молдовы.

Из-за недостатка российского газа в условиях неопределенности относительно переговоров с «Газпромом» в Молдове 22 октября ввели режим чрезвычайного положения на месяц. 25 октября в Кишиневе сообщили, что молдавская Energocom подписала контракт с польским PGNiG о пробной закупке газа.

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявлял, что Москва готова продлить газовый контракт с Кишиневом только после того, как Молдова выплатит долг за предыдущие поставки. По данным «Газпрома», общий долг «Молдова-газ» с учетом просрочки платежей составляет 709 млн долларов.

Куприянов подчеркивал, что в газовом кризисе нет никакой политики, речь идет о том, что «Газпром» не может работать себе в убыток. В Кремле также отрицали политическую подоплеку в газовых переговорах с Молдовой.

В августе 2021 года в Молдове парламент утвердил новое правительство, которое считается прозападным. Проевропейским политиком считается и президент Молдовы Майя Санду, выигравшая выборы в ноябре 2020 года. Она одержала уверенную победу над Игорем Додоном, которого поддерживала Москва.

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