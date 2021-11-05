В Берлине найден мертвым сотрудник российской дипмиссии: спецслужбы ФРГ называют его агентом ФСБ
Опубликовано: Отредактировано:
Утром 19 октября возле здания российского посольства в Берлине был найден мертвым российский дипломат. Об этом 5 ноября сообщает немецкое издание Der Spiegel. Как пишет The Insider, речь идет о втором секретаре посольства Кирилле Жало, сыне начальника Управления по защите конституционного строя ФСБ. Немецкие спецслужбы считали Кирилла Жало агентом ФСБ.
Ввиду дипломатического статуса, которым обладал погибший, российские власти отказали в проведении вскрытия на территории Германии. На следующий день после произошедшего тело погибшего сотрудника было репатриировано в Россию. Как пишет The Insider, в здании посольства всего четыре этажа, поэтому «версия о суициде выглядит неправдоподобной».
Дипломат Кирилл Жало, сын главы УЗКС ФСБ, «выпал» из окна посольства в Берлине. Он погиб. Именно УЗКС ФСБ в России занимается внесудебными казнями и преследованиями активистов и журналистов https://t.co/nU86CMl9b5— The Insider (@the_ins_ru) November 5, 2021
Изучив открытые источники, The Insider и Bellingcat смогли установить личность убитого. Это Кирилл Жало, сын начальника Управления по защите конституционного строя ФСБ генерал-лейтенанта Алексея Жало. Именно это управление занималось внесудебными казнями активистов и журналистов в России, в том числе отравлением Навального, Дмитрия Быкова и Владимира Кара-Мурзы. База регистрации автомобилей подтверждает, что Кирилл Алексеевич Жало был зарегистрирован вместе с отцом по одному адресу и в Москве, и ранее в Ростове-на-Дону. Кэшированные данные Google показывают, что второй секретарь посольства России Кирилл Жало был удален из дипломатического списка МИД Германии в период с 1 по 4 ноября 2021 года. The Insider
Эти сведения подтверждают источники Der Spiegel.
Посольство России в Германии назвало «абсолютно некорректными спекуляциями» сообщения западных СМИ о гибели российского дипломата, сообщает РИА Новости.
«Трагический несчастный случай с российским дипломатом произошел 19 октября 2021 года. Все формальности, связанные с отправкой тела дипломата на родину, были оперативно урегулированы с компетентными правоохранительными и медицинскими органами Германии в соответствии с действующей практикой. Появившиеся в ряде западных СМИ в контексте данного трагического происшествия спекуляции считаем абсолютно некорректными», — цитирует агентство заявление пресс-службы дипмиссии.
🕯️ Комментарий Посольства России в Германии в связи с несчастным случаем 19 октября 2021 года— Botschaft der Russischen Föderation (@RusBotschaft) November 5, 2021
▪️ Подтверждаем, что трагический несчастный случай с сотрудником Посольства России в Германии произошёл 19 октября 2021 года. (1/3) pic.twitter.com/XkvkWq7AVW
РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFIПодписаться