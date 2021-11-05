В Берлине найден мертвым сотрудник российской дипмиссии: спецслужбы ФРГ называют его агентом ФСБ

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В Германии найден мертвым сотрудник российской дипмиссии. Западные спецслужбы считали его агентом ФСБ.
В Германии найден мертвым сотрудник российской дипмиссии. Западные спецслужбы считали его агентом ФСБ. © Screenshot Twitter
RFI
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Утром 19 октября возле здания российского посольства в Берлине был найден мертвым российский дипломат. Об этом 5 ноября сообщает немецкое издание Der Spiegel. Как пишет The Insider, речь идет о втором секретаре посольства Кирилле Жало, сыне начальника Управления по защите конституционного строя ФСБ. Немецкие спецслужбы считали Кирилла Жало агентом ФСБ.

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Ввиду дипломатического статуса, которым обладал погибший, российские власти отказали в проведении вскрытия на территории Германии. На следующий день после произошедшего тело погибшего сотрудника было репатриировано в Россию. Как пишет The Insider, в здании посольства всего четыре этажа, поэтому «версия о суициде выглядит неправдоподобной».

Изучив открытые источники, The Insider и Bellingcat смогли установить личность убитого. Это Кирилл Жало, сын начальника Управления по защите конституционного строя ФСБ генерал-лейтенанта Алексея Жало. Именно это управление занималось внесудебными казнями активистов и журналистов в России, в том числе отравлением Навального, Дмитрия Быкова и Владимира Кара-Мурзы. База регистрации автомобилей подтверждает, что Кирилл Алексеевич Жало был зарегистрирован вместе с отцом по одному адресу и в Москве, и ранее в Ростове-на-Дону. Кэшированные данные Google показывают, что второй секретарь посольства России Кирилл Жало был удален из дипломатического списка МИД Германии в период с 1 по 4 ноября 2021 года. The Insider

Эти сведения подтверждают источники Der Spiegel. 

Посольство России в Германии назвало «абсолютно некорректными спекуляциями» сообщения западных СМИ о гибели российского дипломата, сообщает РИА Новости. 

«Трагический несчастный случай с российским дипломатом произошел 19 октября 2021 года. Все формальности, связанные с отправкой тела дипломата на родину, были оперативно урегулированы с компетентными правоохранительными и медицинскими органами Германии в соответствии с действующей практикой. Появившиеся в ряде западных СМИ в контексте данного трагического происшествия спекуляции считаем абсолютно некорректными», — цитирует агентство заявление пресс-службы дипмиссии.

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