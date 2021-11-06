Нападение с ножом на пассажиров поезда в Баварии: несколько раненых

Как минимум три человека получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом в скоростном поезде в Баварии. Нападение произошло утром в субботу, 6 ноября. Нападавший задержан, двое раненых находятся в тяжелом состоянии, сообщает AFP.

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Инцидент произошел, когда скоростной поезд ICE, следовавший из Регенсбурга в Гамбург, находился вблизи города Нюрнберга, уточняет Deutsche Welle. Экстренное сообщение постцупило в 9:20 по местному времени, сообщает немецкое информагентство dpa.

Как сообщает AFP, нападавшего задержали после остановки поезда на ближайшей станции, в городке Зойберсдорф-ин-дер-Оберпфальц (Бавария). Все пассажиры были эвакуированы.По неподтвержденным данным, еще до нападения мужчина вел себя в поезде «неадекватно», сообщает DW, уточняя также что нападавшему 27 лет и о его мотивах пока ничего не известно.

По данным агентства dpa, на которые ссылается Deutsche Welle, нападавший — сириец.

Версия теракта следствием пока не рассматривается.

Представитель немецкого железнодорожного оператора Deutsche Bahn сообщил, что железнодорожная линия Регенсбург — Нюрнберг была закрыта после инцидента, и «в настоящее время поезда задерживаются на подходящих станциях».

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