Напавшего на пассажиров поезда в Германии сирийского беженца отправили в психбольницу

В воскресенье 7 ноября власти Германии объявили о помещении в психиатрическую клинику 27-летнего сирийца, совершившего накануне нападение на пассажиров скоростного поезда в Баварии. В результате нападения четыре человека получили ранения. Предварительно признав нападавшего невменяемым, власти с большой вероятностью исключили версию об исламистском теракте, пишет Le Monde.

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Первая медицинская экспертиза человека, совершившего нападение (27-летнего сирийского беженца, прибывшего в Германию в 2014 году), выявила «бредовую и параноидальную шизофрению, сообщил прессе ведущий дело прокурор Герхард Нойхоф (прокуратура Нюрнберга-Фюрта).

Пока нападавшего поместили в психиатрическую больницу, где еще будут проведены более тщательные исследования его состояния. Тем не менее, есть высокая вероятность того, что нападавший будет признан не подлежащим уголовной ответственности как невменяемый.

Напомним, нападение произошло утром в субботу 6 ноября, когда скоростной поезд ICE, следовавший из Регенсбурга в Гамбург, находился вблизи города Нюрнберга. По уточненным данным, в поезде находились 208 человек. Ранения получили 4 человека — мужчины в возрасте от 26 до 60 лет. Угрозы их жизням нет. Как сообщает AFP, сам нападавший при задержании не оказывал никакого сопротивления.

Даже если террористский след в данном случае практически исключен, нападение произошло на фоне напряженной обстановки в Германии, которая за последние годы пережила несколько атак с участием джихадистов, подчеркивает AFP.

В мае 21-летний сириец Абдуллах А., был приговорен к пожизненному заключению за нападение в октябре 2020 года с ножом на двух гомосексуалов в Дрездене, один из которых скончался в больнице, а второй получил серьезные ранения.

Как уточняет DW, после задержания Абдуллаха А. выяснилось, что в 2018 году он уже был осужден за поддержку террористической группировки «ИГ», а позднее наказание ужесточили из-за нападения на сотрудника правоохранительных органов. После выхода из тюрьмы он формально находился под круглосуточным наблюдением правоохранителей, в связи с чем после преступления в Германии возникла полемика относительно степени ответственности властей, сообщал корреспондент RFI.

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