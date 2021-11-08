Кризис на границе Беларуси и Польши: мигранты штурмуют рубеж ЕС, НАТО предупреждает, Минск обвиняет Запад в бесчеловечности

Утром понедельника к польской границе со стороны Беларуси пошли колонны мигрантов. Сначала счет шел на сотни, во второй половине дня польские СМИ стали сообщать о тысячах. В нескольких местах 8 ноября мигранты пытались штурмовать границу, польская полиция и военные применили слезоточивый газ.

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Это не первая конфликтная ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе, но первая такого масштаба.

«Началась самая крупная попытка массового силового вторжения на территорию Польши» — так охарактеризовал ситуацию на границе пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын. «По последней информации, эта массовая группа мигрантов находится под строгим контролем белорусских вооруженных подразделений, которые решают, в какую сторону группа может или не может идти. Это еще один пример враждебной деятельности режима, направленной против Польши», — написал он в Twitter.

На многих фото и видео — от очевидцев передвижения колонн мигрантов, от польских пограничной и полицейской служб — видно, что эти группы сопровождают вооруженные люди в камуфляже.

В течение дня вблизи переходов «Брузги» и «Кузница» происходили попытки прорыва польской границы, в том числе с использованием бревен и ножниц по металлу, польские пограничники отвечали слезоточивым газом. Армия Польши заявила о повышенной боевой готовности.

В интервью «Польскому радио» замминистра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что «власти Беларуси ведут к эскалации, которая приведет к тому, что будут как минимум смертельные жертвы на одной из сторон». По его словам, у белорусской стороны «нет никакого понимания, что происходит, а есть только убежденность, что это они отражают какую-то неназванную атаку».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал в своем Facebook: «Граница польского государства — это не только линия на карте. За нее проливали кровь поколения поляков. Эта граница — свята».

«На польско-белорусской границе нарастает миграционный кризис. Тысячи людей пытаются попасть из Беларуси в Польшу. Ситуация становится все более напряженной. Для меня очевидно, что мы имеем дело с гибридной войной. Беларусь долгое время готовилась к испытанию дестабилизации в восточной Польше. Мы должны сделать все, чтобы Лукашенко и Путин знали, что Польша не прогнется», — заявил порталу Onet.pl (www.onet.pl) Михал Ях, глава Комитета национальной обороны Польши.

Министерство внутренних дел Литвы предложило ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью в связи с кризисом на белорусско-польской границе, сообщило информагентство BNS со ссылкой на главу МВД Агне Билотайте. «Мы следим за тем, что происходит на польско-белорусской границе. Конечно, это означает, что мы также можем ожидать подобных вторжений и атак», — сказала она.

НАТО призвало Беларусь соблюдать нормы международного права. В заявлении штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, которое процитировал польский телеканал TVN24, говорится, что «использование режимом Лукашенко мигрантов в качестве гибридной тактики недопустимо», «мы обеспокоены недавней эскалацией на польско-белорусской границе», «мы наблюдаем волну мигрантов, пытающихся проникнуть на территорию союзников через Беларусь».

Польские СМИ со ссылкой на спецслужбы сообщают о преобладании среди мигрантов граждан Ирака и об увеличении в последние дни рейсов доставки мигрантов в приграничную с Польшей зону.

«Они самоорганизовались»

Видение кризиса белорусской стороной кардинально иное. «Иностранцы, находящиеся вблизи границы с Польшей, заявляют о намерении попасть на территорию сопредельной страны и реализовать свое право на подачу прошений о предоставлении статуса беженца в ЕС», — заявил госагентству БелТА официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

По его словам, «все эти люди, в том числе женщины и дети, не представляют угрозу безопасности и не ведут себя агрессивно». «По рассказам самих беженцев, они самоорганизовались в такую многочисленную группу, чтобы исключить насильственное вытеснение польской стороной, а также привлечь внимание международной общественности к действиям Польши в части несоблюдения прав человека, — сказал Бычковский. — С учетом заявлений официальных лиц Польши о концентрации вооруженных сил и техники вблизи границы не исключаем провокационных действий польской стороны, направленных на оправдание применения физической силы и спецсредств в отношении беженцев».

По информации ГПК, проводимые белорусскими пограничниками мероприятия «направлены в первую очередь на обеспечение безопасности в районе нахождения группы беженцев, недопущение провокаций и кризисных ситуаций». «На подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей», — заявили в Госпогранкомитете.

Миграционный кризис на границах ЕС и Беларуси начался вскоре после введения санкций после принудительной посадки в Минске самолета ирландской компании Ryanair.

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По состоянию на 17.00 понедельника (по среднеевропейскому времени) большая часть мигрантов оставалась вблизи границы. Температура воздуха — около 5 градусов Цельсия.

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