Процесс века над мафией: 70 человек осуждены, еще сотни — на очереди. Италия давно такого не видела

Суд в Италии приговорил 70 членов мафиозной группировки «Ндрангета», самой могущественной в Италии и, возможно, в мире. Но это только начало: на очереди еще несколько сотен обвиняемых. Это самый крупный судебный процесс против мафии в Италии с 80-х годов прошлого века.

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Слушания, проходящие в городе Ламеция-Терме в Калабрии (в построенном специально для этих целей помещении), начались в январе, а в субботу, 6 ноября судья Клаудио Парис зачитал первые приговоры. Они касались тех, кто согласился пойти на сделку со следствием, что позволяло им в случае признания виновными добиться сокращения срока наказания на одну треть. Кроме того, судебные заседания были закрыты для публики.

Суд признал виновными 70 человек из 91.

Они были осуждены за участие в мафиозной группировке, покушение на убийство, отмывание денег, торговлю наркотиками, вымогательство и незаконное хранение оружия, уточняет корреспондент RFI в Италии.

Но позднее перед судом должно предстать 355 членов сотрудников и членов группировки «Ндрангета», включая самого лидера клана Луиджи Манкузо (по прозвищу Дядя).

Судебные разбирательства над ними могут занять более двух лет, уточняет Le Monde.

Помимо обвиняемых, адвокатов и прокуроров, суду предстоит заслушать многочисленных свидетелей обвинения (всего их около 900) и защиты (около 60).

Большинство из тех, против кого выдвинуты обвинения, были задержаны в ходе скоординированной операции полиции Италии, Германии, Швейцарии и Болгарии в 2019 году.

Перед тем как провести задержание, правоохранители вели расследование несколько лет.

Это серьезный удар по этой калабрийской преступной организации (Калабрия — беднейший регион Италии), «зарабатывающей» десятки миллиардов евро в год.

«Ндрангета» занимается торговлей наркотиками, оружием и людьми, убийствами, отмыванием денег… Организация считается крупнейшим поставщиком кокаина в Европу.

Насчитывающая около 20 тысяч участников, группировка отличается от традиционной мафии тем, что, хотя ее корни уходят в Калабрию, она «расселена» по всем континентам, подчеркивает корреспондент RFI. Но основное ядро этой огромной преступной сети составляют примерно 6 тысяч человек, представители 150 семейных кланов, пишет Le Monde, ссылаясь на оценки экспертов.

Предыдущий столь же масштабный процесс против мафии в Италии проходил в Палермо в 1986–1987 годах и завершился осуждением 338 членов сицилийской «Коза Ностры». В 1992 году мафия убила Джованни Фальконе и Паоло Борселлино — двух знаменитых судей, которые расследовали то дело.

Считающийся «наследником» Фальконе и Борселино, прокурор Никола Граттери, который расследует дела «Ндрангеты», уже более тридцати лет вынужден жить под усиленной защитой полиции.

Прокурор Никола Граттери уже более тридцати лет живет под усиленной защитой полиции. AFP - ALBERTO PIZZOLI

После вынесения первых приговоров в эту субботу Граттери заявил, что все прошло «очень хорошо», передает AFP. Шестеро из восьми обвиняемых, для которых прокуратура запрашивала максимальное наказание (20 лет), его получили. Еще примерно треть подсудимых приговорены к срокам от 10 лет и более.

Впрочем, учитывая масштаб преступной сети, мало кто верит в то, что даже отправив за решетку несколько сотен мафиози, правоохранителям удастся навсегда покончить с «Ндрангетой».

По крайней мере, нынешний судебный процесс, имеющий к тому же огромное символическое значение (участников «Ндрангеты» судят прямо у них дома, в Калабрии), должен ослабить группировку. Впрочем, она в Италии не одна.

И прошлый масштабный антимафиозный судебный процесс — над «Коза Нострой» в 80-х — привел не только к ослаблению «Коза Ностры». Но и… к усилению «Ндрангеты».

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