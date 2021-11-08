США открывают границы: авиакомпании приготовились к наплыву туристов

С 8 ноября вакцинированные путешественники из 33 стран могут вновь попасть в США после восемнадцати месяцев закрытия границ из-за пандемии COVID-19.

С 8 ноября вакцинированные путешественники из 33 стран могут вновь попасть в США после более чем полуторалетнего перерыва из-за пандемии COVID-19. Накануне открытия американских границ бронирование авиабилетов резко возросло.

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Финансовая ситуация европейских авиакомпаний может наконец улучшиться: три основные европейские авиакомпании – Air France-KLM, British Airways и Lufthansa – лишенные трансатлантических рейсов, потеряли большую часть своих доходов в течение полутора лет запрета на поездки в США.

В июне, когда перелеты внутри Европы были вновь открыты для вакцинированных американских путешественников, ситуация начала налаживаться. Но с сохранением запрета на поездки для европейцев, желающих поехать в Соединенные Штаты, компании не возобновили свои полеты в полном масштабе.

Жизненно важное направление для авиакомпаний

Трансатлантическая ось жизненно важна для крупных авиакомпаний. До пандемии Air France-KLM и ее партнеры Delta Air Lines и Virgin на трансатлантических перевозках вместе зарабатывали 12 миллиардов долларов в год благодаря 340 рейсам, выполнявшимся каждый день между двумя континентами. «Air France-KLM эти рейсы приносят 40% доходов от всех дальних перевозок», – рассказал France-Presse один из руководителей компании. Во время пандемии эта французская компания (как и ее конкуренты) продолжала полеты лишь в несколько пунктов назначения в Америке (Атланта, Бостон, Чикаго, Нью-Йорк, Лос-Анджелес).

Сегодня европейские компании практически заполнили свои рейсы до конца ноября и на новогодние праздники. Air France, которая этой зимой будет обслуживать одиннадцать американских городов, предоставила скидки на билеты. Стоимость поездки в Нью-Йорк туда и обратно начинается с 342 евро, 456 евро – в Майами и 402 евро – в Сан-Франциско. К концу марта 2022 года Air France планирует вернуться к объему перевозок на уровне 90% от 2019 года.

Состоятельные американские клиенты также могут себе позволить перелет премиум-класса для посещения предрождественского Парижа.

Более мелкие перевозчики также надеются найти своих клиентов. French Bée, дочерняя компания-лоукостер Air Caraïbes, увеличит количество рейсов в аэропорт Ньюарк из Парижа-Орли. Она выполняет перевозки на лайнерах А350-900 от трех до четырех прямых рейсов в неделю, а на Рождество собирается увеличить до пяти-шести рейсов в неделю.

Требования для въезда в США с 8 ноября

С 8 ноября Соединенные Штаты снова примут миллионы вакцинированных путешественников из 26 европейских стран Шенгенской зоны, включая Францию, Германию, Италию, Испанию, Швейцарию и Грецию, а также из Великобритании, Ирландии, Китая, Индии, Южной Африки, Ирана и Бразилии. Об этом было объявлено администрацией президента Джо Байдена 15 октября.

Путешественники, прибывающие в США по воздуху, помимо доказательства вакцинации, должны предъявить отрицательный тест ПЦР, сделанный в течение трех дней до вылета, а авиакомпании должны создать систему отслеживания контактов пассажиров.

Доступ в страну открыт для тех, кто прошел вакцинацию препаратами, одобренными США или ВОЗ. Это вакцины компаний Pfizer-BioNTech и Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca (в ее европейском варианте Vaxzevria и в варианте Covishield), а также индийская Covaxin и китайские Sinopharm и Sinovac.

С января 2022 года обязательная вакцинация будет требоваться также для всех въезжающих, пересекающих сухопутные и морские границы, независимо от причины их въезда (до сих пор въезд в страну с «существенными» целями был разрешен невакцинированным посетителям). Правительство США заявило, что позволит невакцинированным иностранцам въезд в страну по гуманитарным или чрезвычайным основаниям после получения специального разрешения, — сообщает «Голос Америки».

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