Глава Европейского совета: Санкции против режима Лукашенко уже на столе, согласовываем

Постоянный председатель ЕС Шарль Мишель посетил Варшаву из-за разгоревшегося на границе Польши и Беларуси миграционного кризиса. Его слова о необходимости давления на Минск прозвучали почти одновременно с новостями о патрулировании белорусско-польской границы боевой авиацией РФ.

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Визит председателя Европейского совета Шарля Мишеля в Варшаву не значился в его рабочем графике — поехать на встречу с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким его вынудило чрезвычайное положение на границах Беларуси и Евросоюза. Третий день у восточного рубежа ЕС стоят лагеря мигрантов, которые прибывают в Беларусь из стран Ближнего Востока, в основном это граждане иракского Курдистана.

«Я приехал, потому что хотел выразить солидарность всего ЕС с Польшей, Польшей, которая сейчас переживает серьезный кризис, к которому мы серьезно относимся. Этот кризис требует солидарности, единства всего ЕС. Это гибридная и недостойная атака, на которую необходимо ответить решительно, сплоченно и на основе наших основных ценностей», — сказал Шарль Мишель. Выступление транслировалось каналом TVN24.

По словам Мишеля, «санкции уже представлены, они на столе, мы хотим это согласовать». «Действовать надо быстро и серьезно. Уже в ближайшие дни вместе со странами-членами и Европейской комиссией мы рассмотрим возможности действий, которые окажут существенное влияние», — заявил он.

Full EU solidarity with #Poland and @MorawieckiM facing hybrid attack from #Belarus.



The only European answer is firmness, unity and the promotion of our fundamental values.



The images of an authoritarian regime pushing families at the border of #Belarus are unacceptable. pic.twitter.com/3vNPxTCoUN — Charles Michel (@eucopresident) November 10, 2021

Премьер Польши Матеуш Моравецкий, в свою очередь, отметил: «мы все более и более полны решимости вводить экономические санкции (против Минска)». По его словам, он уже призвал к проведению саммита ЕС по этому вопросу — «необходимо усилить давление на Минск и на Лукашенко».

Sanctions are on the table. We must now coordinate with member states to identify most efficient tools.



We are ready to use them on the #Belarus regime and those participating in this system.



Hybrid attacks against the EU must stop. We must show our strong unity. @MorawieckiM pic.twitter.com/c9sRGBJro3 — Charles Michel (@eucopresident) November 10, 2021

Позже в своем Facebook премьер пояснил «усиление давления»: «Мы должны поговорить об эффективном блокировании полетов с Ближнего Востока в Беларусь и начать дипломатические действия на уровне ЕС в столицах стран Ближнего Востока».

Польские силовики у пограничного перехода «Кузница Белостоцкая» (с белорусской стороны – Брузги) 09/11/2021 via REUTERS - HANDOUT

Не исключено, что Польша закроет всю границу с Беларусью, по словам Моравецкого, «в первую очередь мы думаем о закрытии тех погранпереходов, которые затронуты этой атакой, в последующем мы будем действовать аналогично».

Что касается миграционного кризиса, то с точки зрения Моравецкого, на самом деле он политический:

«Издалека эти события на границе могут выглядеть как миграционный кризис, но это не миграционный кризис, а политический кризис, вызванный Минском». «Людей насильно тащат к нашим границам, чтобы дестабилизировать нашу страну и всю Европу. Это государственный “терроризм” и молчаливая месть Лукашенко за поддержку демократических выборов в Беларуси», — сказал Моравецкий.

По словам Шарля Мишеля, его тоже потрясли кадры, снятые в кризисной зоне на границе: «они демонстрируют цинизм режима, который отправляет детей и целые семьи на ужасные вещи».

Ожидается, что главы МИД ЕС обсудят расширение санкций против Беларуси в связи с миграционным кризисом 15 ноября, хотя Польша настаивает на более близкой дате.

Беларусь нарастила состав дежурных сил противовоздушной обороны вдоль государственной границы на западном и на северо-западном направлении и намерена регулярно патрулировать воздушную границу с привлечением самолетов воздушно-космических сил России. Как заявили в Минобороны Беларуси, такие меры приняты в ответ «на складывающуюся обстановку как в воздухе, так и на земле».

Сегодня премьер Моравецки воздерживался от упоминаний роли России в организации миграционного кризиса, но Россия сама напомнила о своем близком присутствии.

Как сообщило 10 ноября министерство обороны Беларуси, «по решению военного ведомства Беларуси, согласованного с руководством Министерства обороны Российской Федерации, сегодня отработаны практические вопросы взаимодействия в воздухе сил и средств, входящих в комплект единой региональной системы противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси и России».

«Отрабатывалось взаимодействие в воздухе истребительной авиации: патрулирование государственной границы в воздушном пространстве провели с привлечением двух самолетов ТУ-22М3 воздушно-космических сил России. Затем эти самолеты вернулись на место базирования — в Россию, — заявили в ведомстве. — Если ранее такие полеты стратегической бомбардировочной авиации носили цикличный характер, то с сегодняшнего дня они будут выполняться на регулярной основе. Это меры адекватного реагирования на складывающуюся обстановку как в воздухе, так и на земле».

Что касается официальной реакции Кремля на заявления премьер-министра Польши, то ее озвучил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. «Мы считаем абсолютно безответственными и неприемлемыми слова премьер-министра Польши о том, что Россия несет ответственность за эту ситуацию, — цитирует Пескова РИА Новости. — Это абсолютно безответственное и неприемлемое заявление».

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