«Требовательный диалог»: главы МИД и Минобороны Франции и России встретятся в Париже 12 ноября

Главы МИД и Минобороны Франции и России. Заседание франко-российского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в Москве 09/09/2019.

Франция заявит России о своей «озабоченности» действиями Москвы в Украине, а также в Северной Африке, в регионе Сахеля и Сахары. Об этом говорится в совместном заявлении внешнеполитического и оборонного ведомств Франции, которые сообщили о возобновлении встреч с Россией на уровне министров иностранных дел и обороны. Франко-российский Совет сотрудничества по вопросам безопасности проведет свое заседание в Париже 12 ноября после двухлетнего перерыва. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр вооруженных сил Флораyc Парли примут Сергея Лаврова и Сергея Шойгу в день проведения в Париже международной конференции по Ливии.

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Созданный два десятилетия назад Совет сотрудничества по вопросам безопасности (ССВБ) на уровне министров иностранных дел и обороны Франции и России в последний раз заседал в Москве в сентябре 2019 года. В 2020 году встреча совета, запланированная на 14 сентября, была «перенесена» на неопределенный срок по инициативе Парижа — на фоне кризиса в отношениях Запада и России в связи с отравлением Алексея Навального.

О новой встрече в совместном заявлении вечером 9 ноября сообщили французский МИД и оборонное ведомство. Заседание совета ССВБ пройдет в Париже в пятницу, 12 ноября. Франции Жан-Ив Ле Дриан и Флоранc Парли примут Сергея Лаврова и Сергея Шойгу в день проведения во французской столице международной конференции по Ливии.

Французские министры подчеркнули, что встреча пройдет в рамках «требовательного диалога, который Франция продолжает вести с Россией».

В заявлении французских министров особо отмечается «обеспокоенность» Парижа действиями России в Украине, а также в регионе Сахеля и Сахары (северная Африка).

По Украине Франция предлагала провести встречу в Париже в «нормандском формате» на уровне министров иностранных дел 11 ноября. Встретится в формате «четверки» главе Сергею Лаврову предложил Жан-Ив Ле Дриан. Перспективу таких переговоров на уровне министров еще 11 октября обсуждали в телефонных переговорах лидеры Франции, Германии и России.

В минувший понедельник, 8 ноября, Лавров заявил, что отказался от встречи, обвинив коллег из Франции и Германии в отсутствии «реакции» на подготовленный Россией проект «итогового документа» заседания министров «нормандской четверки».

9 ноября представитель МИД Франции опровергла утверждения Лаврова:

«Это неправда. Франция и Германия ответили на предложения России. Они предлагают организовать встречу министров в нормандском формате, от чего министр иностранных дел России отказался. Нашей целью по-прежнему является скорейшее проведение встречи министров в нормандском формате для преодоления разногласий и придания переговорам нового политического импульса».

«Обеспокоенность» действиями России в африканском регионе французские министры намерены выразить коллегам из Москвы, в частности, в связи с ситуацией в Мали, отмечает France-Presse. В сентябре стало известно о контактах военной хунты Мали, захватившей власть год назад, с т.н. российской «ЧВК Вагнера» и возможном появлении в стране российских наемников. Контакты с Москвой активизировались на фоне объявленного ранее Францией решения изменить формат и сократить свое многолетнее военное присутствие в Мали в рамках антитеррористической операции. Париж угрожал вовсе вывести свои силы из страны в случае появления там наемников «ЧВК Вагнера». Их присутствие в Центральноафриканской республике, а также активная экспансия России в ЦАР уже давно осложняют отношения Парижа с Москвой.

12 ноября в Париже главы МИД и обороны двух стран также обсудят «совместные усилия в рамках сопредседательства в Минской группе» (ОБСЕ по урегулированию в Нагоном Карабахе).

На повестке дня переговоров — также намеченное на 29 ноября возобновление переговоров с Ираном по возвращению к «ядерной сделке» 2015 года. Активную роль посредников в поисках компромисса между позициями США и Ирана играют европейские участники «сделки» Франция, Германия и Великобритания.

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