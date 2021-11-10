Мигранты: Меркель попросила Путина повлиять на Лукашенко. Путин предложил обратиться в Минск

Судя по заявлению Кремля, Путин в очередной раз «не может» повлиять на союзника из соседней республики. На фото: одна из многих за последние месяцы встреч с Лукашенко. Сочи. 29.05.2021

Ангела Меркель поговорила по телефону с Владимиром Путиным и попросила повлиять «на режим в Минске» из-за ситуации с мигрантами. Президент РФ предложил напрямую обратиться к Минску.

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И.о. канцлера Германии Ангела Меркель поговорила по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным и попросила «оказать влияние на режим в Минске» из-за ситуации с мигрантами.

Меркель также «подчеркнула, что использование белорусским режимом мигрантов против Европейского Союза бесчеловечно и совершенно неприемлемо». О переговорах говорится в коротком сообщении, опубликованном на сайте правительства ФРГ.

О разговоре сообщили и на сайте Кремля.

В Кремле заявили, что ситуация с беженцами «подробно рассмотрена», «выражена озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса». В сообщении Кремля также утверждается, что Путин «предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран–членов Евросоюза с Минском».

Кроме того, говорится о том, что Путин и Меркель «условились продолжить разговор на данную тему».

Напомним, 9 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал Александра Лукашенко лишь «исполнителем» этой «гибридной атаки» с использованием мигрантов. В организации кризиса польский премьер обвинил президента России Владимира Путина.

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